Дневной террор и «Наши в городе» — итоги 25 марта

«Шахедами»атаковали россияне Харьков. Больницу обстреляли в поселке Шевченково. Без света снова осталась Дергачевщина. Россияне, по данным DeepState, продвинулись у границы. Полиция разбирается с дракой подростков в центре Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 марта.

В первом случае прилетело по автомобилям, припаркованным во дворе многоэтажки. Часть из них сгорела. В Новобаварском районе удар был по частному сектору. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: ранены пожилая женщина и двое мужчин. Еще у двоих человек — стресс. Всего в результате атаки в городе пострадали девять человек. Среди них 15-летняя девушка. У нее — острый шок, отметили в облпрокуратуре. Горсовет подсчитал, что в Холодногорском районе повреждены более десяти домов и детский сад, выбито более 200 окон. Коммунальщики сразу приступили к ликвидации последствий. Вечером одна из пострадавших, тяжело раненная 70-летняя женщина, умерла в больнице.

Пресс-служба ГСЧС Харьковщины сообщила о частичном разрушении здания и пожаре. Предварительно, пострадали три человека.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Причиной стала очередная российская атака на энергообъект, который питает населенные пункты. После предыдущей такой атаки, произошедшей 14 марта, электричество восстанавливали четыре дня. Прошла всего неделя — и люди снова без света. Масштабы разрушений еще оценивают, поэтому пока прогнозов, когда смогут отремонтировать оборудование, нет. Задоренко тем временем призывает местных жителей эвакуироваться. Дополнительным аргументом для этого может быть отмена электричек на Слатино, которыми добирались домой и на работу жители этих сел. Поезда со вчерашнего дня доезжают только до Дергачей из-за повышенной дроновой опасности на севере области.

Изменения внесли на карту фронта в районе Амбарного на Великобурлукском направлении.

Два видео опубликовал блогер Женя Зуб. На одном из них — «разборка» возле ТЦ «Никольский». На втором, как утверждает блогер, группа подростков поставила на колени девочку и начала кричать: «Наши в городе». Что именно произошло, проверяют правоохранители. Отдел коммуникаций ГУНП отметил, что инцидент с девочкой имел место на улице Университетской.

