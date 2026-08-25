Повторный удар по медикам и ГСЧС, Терехов оценил день города: итоги 25 августа

Серии обстрелов подверглась Харьковщина 25 августа: прилетело по Харькову и Изюму. Число погибших в селе Лужок возросло, среди них — два медика и спасатель. Терехов оценил празднование Дня города. «Объектив» напоминает главные новости 25 августа.

Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в промышленной зоне Основянского района и погибшем. Утром в городе упал вражеский беспилотник – в том же Основянском районе без детонации.

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По данным Изюмской ГВА удары продолжались более часа. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пяти раненых, среди них – 16-летняя девушка. Еще пять человек подверглись острой реакции на стресс, в том числе ребенок.

Появились новые подробности относительно последствий удара по селу Лужок под Харьковом. Число погибших возросло до пяти. Эта трагедия произошла 23 августа. Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов заявил о повторном ударе, в результате которого погибли двое медиков и спасатель ГСЧС. Также россияне лишили жизни двух местных жителей. Среди погибших – водитель Дергачевского отделения «экстренки» Вадим Рыжиков. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил, что Рыжиков 15 лет работал водителем скорой помощи. Он родом из Казачьей Лопани и пережил оккупацию в родном поселке. Когда же Козачку освободили, помогал эвакуировать местных жителей и продолжал работать в «экстренке» в Дергачах. В Лужок он прибыл на вызов помогать раненым.

В Харькове продолжает анализировать события в центре в День города. Слишком бурное празднование с бассейном в грузовике вызвало критику в соцсетях. События оценил мэр Игорь Терехов. В комментарии изданию «Думка» он отметил, что благодарен харьковчанам, которые обожают свой город. В то же время, поведение отдельных участников праздника, по словам мэра, поставило вопрос этики. Терехов также напомнил, что просил людей не создавать скопления, но отметил: «Конечно, молодежь празднует День города. Это определенная традиция, но сегодня ситуация войны и нужно будет очень осторожными».

Свет будут отключать в двух районах Харькова 26 августа

«Облэнерго» предупредило жителей Основянского и Новобаварского районов о проведении ремонтных работ. Они продлятся с 08:00 до 17:00. Список адресов, которые коснутся обесточивания, — здесь

В Харькове запустили фонтан, не работавший с начала полномасштабного российского вторжения. Он был восстановлен в Молодежном парке, сообщили в Харьковзеленстрое. Все системы фонтана полностью обновлены.

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