Повторний удар по медиках, ДСНС, Терехов оцінив день міста: підсумки 25 серпня

Серії обстрілів зазнала Харківщина 25 серпня: прилетіло по Харкову та Ізюму. Кількість загиблих у селі Лужок зросла, серед них – два медики та рятувальник. Терехов оцінив святкування Дня міста. «Об’єктив» нагадує головні новини 25 серпня.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про «приліт» у промисловій зоні Основ’янського району та загиблого. Зранку в місті впав ворожий безпілотник – у тому ж Основ’янському районі, без детонації.

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За даними Ізюмської МВА удари тривали більш як годину. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про п’ятьох поранених, серед них – 16-річна дівчина. Ще п’ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес, у тому числі дитина.

З’явилися нові подробиці щодо наслідків удару по селу Лужок під Харковом. Кількість загиблих зросла до п’яти. Ця трагедія сталася 23 серпня. Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов заявив про повторний удар, внаслідок якого загинули двоє медиків і рятувальник ДСНС. Також росіяни позбавили життя двох місцевих жителів. Серед загиблих – водій Дергачівського відділення «екстренки» Вадим Рижиков. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко відзначив, що Рижиков 15 років працював водієм швидкої допомоги. Він родом з Козачої Лопані та пережив окупацію в рідному селищі. Коли ж Козачку звільнили, допомагав евакуювати місцевих жителів і продовжував працювати в «екстренці» в Дергачах. До Лужка він прибув на виклик допомагати пораненим.

У Харкові продовжують аналізувати події в центрі в День міста. Занадто бурхливе святкування з басейном у вантажівці викликало критику в соцмережах. Події оцінив мер Ігор Терехов. У коментарі виданню «Думка» він відзначив, що вдячний харків’янам, які обожнюють своє місто. Водночас поведінка окремих учасників свята, за словами мера, поставила питання етики. Терехов також нагадав, що просив людей не створювати скупчення, але відзначив: «Звісно, молодь, святкує День міста. Це, певна традиція, але сьогодні ситуація війни, і потрібно буде дуже обережними».

Світло відключатимуть у двох районах Харкова 26 серпня

Обленерго попередило жителів Основ’янського та Новобаварського районів про проведення ремонтних робіт. Вони триватимуть з 08:00 до 17:00. Перелік адрес, яких торкнуться знеструмлення, – тут

У Харкові запустили фонтан, який не працював із початку повномасштабного російського вторгнення. Водограй відновили в Молодіжному парку, повідомили в Харківзеленбуді. Усі системи фонтану повністю оновили.

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