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Школа – уже через неделю: цены на канцтовары в Харькове

Общество 14:47   25.08.2026
Виктория Яковенко
Школа – уже через неделю: цены на канцтовары в Харькове Фото: Харьковский горсовет

1 сентября начнется новый учебный год. В мэрии Харькова провели мониторинг цен на основные канцтовары.

В большинстве магазинов сейчас действуют акции и скидки на такие товары, сообщает департамент административных услуг и потребительского рынка ХГС.

По данным мэрии, средние цены на товары сейчас такие:

  • тетради на 12 листов — от 5 грн/шт,
  • прописи – от 15 грн/шт.,
  • ручки шариковые – от 2,50 грн/шт.,
  • наборы цветных карандашей (шесть штук) — от 20 грн,
  • наборы фломастеров (шесть штук) – от 35 грн,
  • краски акварельные (восемь цветов) — от 40 грн,
  • альбомы для рисования – от 20 грн/шт.

«По сравнению с аналогичным периодом 2025 года цены на канцтовары выросли в среднем на 5-10%», — добавили в горсовете.

Напомним, 1 сентября в Харькове должна заработать еще одна большая подземная школа – в Немышлянском районе, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. Он также сообщил, что примерно 52% детей, находящихся в городе, смогут учиться в безопасных условиях, по комбинированной системе.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 сентября начнется новый учебный год. В мэрии Харькова провели мониторинг цен на основные канцтовары.".