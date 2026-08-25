Школа – уже через неделю: цены на канцтовары в Харькове

1 сентября начнется новый учебный год. В мэрии Харькова провели мониторинг цен на основные канцтовары.

В большинстве магазинов сейчас действуют акции и скидки на такие товары, сообщает департамент административных услуг и потребительского рынка ХГС.

По данным мэрии, средние цены на товары сейчас такие:

тетради на 12 листов — от 5 грн/шт,

прописи – от 15 грн/шт.,

ручки шариковые – от 2,50 грн/шт.,

наборы цветных карандашей (шесть штук) — от 20 грн,

наборы фломастеров (шесть штук) – от 35 грн,

краски акварельные (восемь цветов) — от 40 грн,

альбомы для рисования – от 20 грн/шт.

«По сравнению с аналогичным периодом 2025 года цены на канцтовары выросли в среднем на 5-10%», — добавили в горсовете.

Напомним, 1 сентября в Харькове должна заработать еще одна большая подземная школа – в Немышлянском районе, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. Он также сообщил, что примерно 52% детей, находящихся в городе, смогут учиться в безопасных условиях, по комбинированной системе.