Денний терор і «Наши в городе» – підсумки 25 березня

“Шахедами” атакували росіяни Харків. Лікарню обстріляли у селищі Шевченкове. Без світла знову лишилася Дергачівщина. Росіяни, за даними DeepState, просунулися біля кордону. Поліція розбирається із бійкою підлітків у центрі Харкова. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 25 березня.

У першому випадку прилетіло по автівках, що були припарковані у дворі багатоповерхівки. Частина з них згоріла. У Новобаварському районі удар був по приватному сектору. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: поранені літня жінка та двоє чоловіків. Ще у двох людей – стрес. Загалом за наслідками атаки в місті постраждали дев’ятеро людей. Серед них 15-річна дівчина. У неї – гострий шок, відзначили в облпрокуратурі. Міськрада підрахувала, що в Холодногірському районі пошкоджені більш як десять будинків і дитсадок, вилетіло понад 200 вікон. Комунальники одразу почали ліквідовувати наслідки. Ввечері одна з постраждалих, важко поранена 70-річна жінка, померла в лікарні.

Пресслужа ДСНС Харківщини повідомила про часткову руйнацію будівлі та пожежу, що виникла на місці. Попередньо, постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Причиною стала чергова російська атака на енергооб’єкт, який живить населені пункти. Після попередньої такої атаки, що сталася 14 березня, електрику відновлювали чотири доби. Минув лише тиждень – і люди знову без світла. Масштаби руйнацій ще оцінюють, тож поки що прогнозів, коли зможуть відремонтувати обладнання, немає. Задоренко тим часом закликає місцевих мешканців евакуюватися. Додатковим аргументом для цього може бути скасування електричок на Слатине, якими діставалися додому та на роботу жителі цих сіл. Поїзди відучора доїжджають лише до Дергачів через підвищену дронову небезпеку на півночі області.

Зміни внесли на мапу фронту в районі Амбарного, що на Великобурлуцькому напрямку.

Два відео опублікував блогер Женя Зуб. На одному з них – «розбірка» поблизу ТЦ «Нікольський». На другому, як стверджує блогер, група підлітків поставила на коліна дівчинку та почала кричати «Наши в городе». Що саме сталося, перевіряють правоохоронці. Відділ комунікацій ГУНП відзначив, що інцидент із дівчинкою мав місце на вулиці Університетській.

