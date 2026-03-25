“Змусили стати на коліна”. Підлітки побилися в Харкові, НПУ почала перевірку

Суспільство 13:27   25.03.2026
Правоохоронці перевіряють інформацію щодо ймовірного конфлікту між підлітками в Шевченківському районі Харкова.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, під час моніторингу соцмереж виявили відеозапис, на якому зафіксовано бійку між групою неповнолітніх.

Попередньо встановлено, що інцидент стався на вулиці Університетській.

Зазначимо, що відео конфлікту підлітків напередодні, 24 березня, опублікував харківський блогер Женя Зуб. Він повідомив, що кілька неповнолітніх нібито змусили стати на коліна дівчинку та почали кричати “Наши в городе”.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Відео: Женя Зуб

Також він виклав ще одне відео, де відбувається бійка між підлітками.

“На момент виявлення інформації повідомлень на спецлінію “102”, а також офіційних звернень до поліції не надходило. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до інциденту”, – зазначили у поліції.

Читайте також: Забили до смерти и снимали это: трех подростков на Харьковщине «посадили»

Популярно
“Змусили стати на коліна”. Підлітки побилися в Харкові, НПУ почала перевірку
“Змусили стати на коліна”. Підлітки побилися в Харкові, НПУ почала перевірку
25.03.2026, 13:27
Наслідки атаки БпЛА на Харків: зросла кількість постраждалих (фото/відео)
Наслідки атаки БпЛА на Харків: зросла кількість постраждалих (фото/відео)
25.03.2026, 13:20
Рятувальники встигли перейти до укриття: повторний удар РФ по Великому Бурлуку
Рятувальники встигли перейти до укриття: повторний удар РФ по Великому Бурлуку
25.03.2026, 12:31
РФ атакувала Харків: де зафіксували влучання, є постраждалі
РФ атакувала Харків: де зафіксували влучання, є постраждалі
25.03.2026, 12:16
Мама вийшла в магазин, а 4-річна донька – за нею: на Харківщині шукали дитину
Мама вийшла в магазин, а 4-річна донька – за нею: на Харківщині шукали дитину
24.03.2026, 20:42
Новини Харкова — головне 25 березня: удари по місту, є постраждалі
Новини Харкова — головне 25 березня: удари по місту, є постраждалі
25.03.2026, 12:07

Новини за темою:

18.02.2026
Поліція розслідує можливий інцидент із ТЦК та поліцією в центрі Харкова
30.11.2025
“Зумери озвіріли”: копи знайшли дівчаток, що влаштували масову бійку в Харкові
28.11.2025
«Був перебір»: у Харкові сталася бійка між підлітками, поліція розбирається
19.11.2025
Сьогодні 19 листопада 2025: яке свято та день в історії
10.10.2025
Вбивство на Харківщині: жінка померла після бійки


Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив»