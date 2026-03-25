“Змусили стати на коліна”. Підлітки побилися в Харкові, НПУ почала перевірку

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо ймовірного конфлікту між підлітками в Шевченківському районі Харкова.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, під час моніторингу соцмереж виявили відеозапис, на якому зафіксовано бійку між групою неповнолітніх.

Попередньо встановлено, що інцидент стався на вулиці Університетській.

Зазначимо, що відео конфлікту підлітків напередодні, 24 березня, опублікував харківський блогер Женя Зуб. Він повідомив, що кілька неповнолітніх нібито змусили стати на коліна дівчинку та почали кричати “Наши в городе”.

Також він виклав ще одне відео, де відбувається бійка між підлітками.

“На момент виявлення інформації повідомлень на спецлінію “102”, а також офіційних звернень до поліції не надходило. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до інциденту”, – зазначили у поліції.