“Змусили стати на коліна”. Підлітки побилися в Харкові, НПУ почала перевірку
Правоохоронці перевіряють інформацію щодо ймовірного конфлікту між підлітками в Шевченківському районі Харкова.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, під час моніторингу соцмереж виявили відеозапис, на якому зафіксовано бійку між групою неповнолітніх.
Попередньо встановлено, що інцидент стався на вулиці Університетській.
Зазначимо, що відео конфлікту підлітків напередодні, 24 березня, опублікував харківський блогер Женя Зуб. Він повідомив, що кілька неповнолітніх нібито змусили стати на коліна дівчинку та почали кричати “Наши в городе”.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Відео: Женя Зуб
Також він виклав ще одне відео, де відбувається бійка між підлітками.
“На момент виявлення інформації повідомлень на спецлінію “102”, а також офіційних звернень до поліції не надходило. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до інциденту”, – зазначили у поліції.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: драка, новини Харкова, підлітки, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 13:27;
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 13:27;