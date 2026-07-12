Live

Гроза накроет Харьковщину сегодня днем

Погода 11:55   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Гроза накроет Харьковщину сегодня днем

В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей сообщили, что сегодня, 12 июля, днем ожидается опасная погода.

По прогнозам синоптиков, в Харькове и области будет гроза. Ввиду этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что в воскресенье, 12 июля, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Будет кратковременный дождь, ночью и утром – слабый туман. В Харькове термометры покажут 21-23°, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей. По области температура будет — 20-25°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Читайте также: Появились первые фото с мест ночных «прилетов» в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 12 июля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 июля 2026: какой праздник и день в истории
12.07.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 12 июля: «прилеты» в городе, пропал свет
Новости Харькова — главное 12 июля: «прилеты» в городе, пропал свет
12.07.2026, 10:15
Рейды по магазинам и рынкам Харьковщины: копы составили 10 протоколов, детали
Рейды по магазинам и рынкам Харьковщины: копы составили 10 протоколов, детали
11.07.2026, 21:16
Харьков без света: в мэрии рассказали, что произошло и, когда его вернут
Харьков без света: в мэрии рассказали, что произошло и, когда его вернут
12.07.2026, 08:05
Атака БпЛА на Харьков: трое пострадавших, более 20 поврежденных домов
Атака БпЛА на Харьков: трое пострадавших, более 20 поврежденных домов
12.07.2026, 07:18
Гроза накроет Харьковщину сегодня днем
Гроза накроет Харьковщину сегодня днем
12.07.2026, 11:55

Новости по теме:

12.07.2026
Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине за сутки
12.07.2026
Где шли бои в Харьковской области, сообщили в Генштабе
11.07.2026
Рейды по магазинам и рынкам Харьковщины: копы составили 10 протоколов, детали
11.07.2026
До +25, кратковременный дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 июля
11.07.2026
Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Гроза накроет Харьковщину сегодня днем», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 11:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей сообщили, что сегодня, 12 июля, днем ожидается опасная погода.".