Гроза накроет Харьковщину сегодня днем

В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей сообщили, что сегодня, 12 июля, днем ожидается опасная погода.

По прогнозам синоптиков, в Харькове и области будет гроза. Ввиду этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что в воскресенье, 12 июля, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Будет кратковременный дождь, ночью и утром – слабый туман. В Харькове термометры покажут 21-23°, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей. По области температура будет — 20-25°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.