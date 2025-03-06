Какие задачи хочет решить РФ, чтобы наступать на Купянск: аналитика Машовца

Для попыток наступать на город Купянск Харьковской области россиянам недостаточно выступа с севера в районе Двуречной, а необходимо расширить плацдарм и с юга в районе Сеньково, отметил обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

На севере от Купянска плацдарм на реке Оскол в районе поселка Двуречная ранее сумела захватить 69-я мотострелковая дивизия из состава 6-й армии РФ, напомнил эксперт в эфире YouTube-канала “UKRLIFE с Людмилой Немирей”.

“Там сейчас идут упорные бои, противник пытается расширить этот плацдарм, то есть из тактического его превратить хотя бы в оперативно-тактический. У него со скрипом получается. Они заняли недавно село Фиголевка, это севернее. Но попытки продвинуться в сторону Купянска с севера через Кондрашевку и Западное встретили противодействие. Но они, собственно, и Двуречную не могут до конца взять. Там в северной части поселка еще удерживают позиции передовые подразделения ВСУ”, — рассказал Машовец.

По его словам, россияне пытались прорваться к Купянску по восточному берегу Оскола через Синьковку, но завязли.

“Там идут бои, но они сумели форсировать реку и захватили этот плацдарм практически. Такой же плацдарм им нужно захватить южнее, в полосе действия 1-й танковой армии, это уже группировка воск «Запад» Московского военного округа. Они там на узком участке прорвались в районе села Кругляковка, южнее Купянска, но несколько их попыток в районе села Сеньково переправиться, форсировать реку закончились безуспешно. Более того, очевидно, что для того, чтобы форсировать реку, противнику нужно подтянуть туда соответствующие силы и средства. Тем более с переправочными средствами, оборудованием. Делать это по узкому вклинению в коридор, который они пробили к Осколу, ну это, скажем так, вопрос дискуссионный. Поэтому противнику для того, чтобы подготовиться к броску за реку, южнее города нужно расширить это вклинение. Вот он сейчас пытается там от Кругляковки и Загрызово действовать”, — пояснил Машовец.

За последние несколько недель, продолжил он, военным РФ удалось продвинуться вдоль берега на расстояние до километра.

“По сути вклинением южнее города они рассекли наш оперативный плацдарм на восточном берегу Оскола на северную и южную части. Северную, вот эту меньшую, которую они рассекли, они ликвидировать не могут. Очевидно, что вопрос удержания Купянска это вопрос стабилизации, устойчивости этого плацдарма на восточном берегу Оскола. Но это для ВСУ”, — сказал Машовец.

«Им нужно расширять не только вдоль реки, а само вклинение, потому что иначе рано или поздно ВСУ просто срежут этот выступ. И если они хотят какие-то наступательные действия в сторону Купянска проводить, то им этот плацдарм южнее города тоже нужен. Потому что с одного плацдарма, который находится севернее города, они его пока расширить не могут. Есть конечно вариант, если они двинутся на Великий Бурлук в северо-западном направлении. Но тогда будем рассматривать эти действия в рамках создания так называемой санитарной зоны в Харьковской области, пока никаких этих предпосылок к этому нет», — добавил эксперт.