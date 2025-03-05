СОУ освободили часть территорий на Купянщине – карты Deep State
О том, что украинские защитники успешно контратаковали на Купянском направлении, сообщили в сводке аналитики проекта Deep State.
На обновленных карах видно, что ВСУ смогли отбросить оккупантов на Купянщине в районе Западного.
Напомним, накануне обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил: понимая, что в указанные сроки выполнить основные цели не удается, противник активизировался южнее Купянска. В частности, он стремится создать необходимый плацдарм не только на севере от Купянска, но и на юге. Таким образом враг планирует ликвидировать «отрезанную» часть плацдарма ВСУ на восточном берегу Оскола и в результате захватить Купянск, предполагает аналитик. Однако пока что реализовать задуманное не удается. Кроме того, отметил Машовец, позиции россиян на данный момент простреливаются всеми видами оружия – в том числе и дронами.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, зведення, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 07:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что украинские защитники успешно контратаковали на Купянском направлении, сообщили в сводке аналитики проекта Deep State.".