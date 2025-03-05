Live
  • Ср 05.03.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.88

СОУ освободили часть территорий на Купянщине – карты Deep State

Украина 07:36   05.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
СОУ освободили часть территорий на Купянщине – карты Deep State Фото: Генштаб ВСУ

О том, что украинские защитники успешно контратаковали на Купянском направлении, сообщили в сводке аналитики проекта Deep State.

На обновленных карах видно, что ВСУ смогли отбросить оккупантов на Купянщине в районе Западного.

Напомним, накануне обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил: понимая, что в указанные сроки выполнить основные цели не удается, противник активизировался южнее Купянска. В частности, он стремится создать необходимый плацдарм не только на севере от Купянска, но и на юге. Таким образом враг планирует ликвидировать «отрезанную» часть плацдарма ВСУ на восточном берегу Оскола и в результате захватить Купянск, предполагает аналитик. Однако пока что реализовать задуманное не удается. Кроме того, отметил Машовец, позиции россиян на данный момент простреливаются всеми видами оружия – в том числе и дронами.

Читайте также: Какие возможности дает россиянам ранняя весна, рассказали в ОТГ «Харьков»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
04.03.2025, 12:06
Ночью прилетело по Харькову — что обстреляли
Ночью прилетело по Харькову — что обстреляли
05.03.2025, 07:10
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
04.03.2025, 20:28
Новости Харькова — главное за 5 марта: ночью оккупанты обстреляли Харьков
Новости Харькова — главное за 5 марта: ночью оккупанты обстреляли Харьков
05.03.2025, 07:21
Предупреждение для жителей Харькова и области: какая опасность будет в среду
Предупреждение для жителей Харькова и области: какая опасность будет в среду
04.03.2025, 13:00
Пять атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступали оккупанты
Пять атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступали оккупанты
05.03.2025, 08:15

Новости по теме:

07:29
В Deep State сообщили о продвижении РФ на Харьковщине – подробности
09:25
Враг сумел продвинуться на Харьковщине, где – в Deep State указали на картах
20:00
Победу заменили справедливым миром в Харькове: обзор фронта за неделю (видео)
11:42
Где россияне продвинулись на Купянщине, показали в Deep State
16:23
Ситуация не улучшается — DeepState о проблемах вблизи Оскола на Харьковщине

Вы читали новость: «СОУ освободили часть территорий на Купянщине – карты Deep State»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 07:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что украинские защитники успешно контратаковали на Купянском направлении, сообщили в сводке аналитики проекта Deep State.".