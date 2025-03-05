СОУ освободили часть территорий на Купянщине – карты Deep State

О том, что украинские защитники успешно контратаковали на Купянском направлении, сообщили в сводке аналитики проекта Deep State.

На обновленных карах видно, что ВСУ смогли отбросить оккупантов на Купянщине в районе Западного.

Напомним, накануне обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил: понимая, что в указанные сроки выполнить основные цели не удается, противник активизировался южнее Купянска. В частности, он стремится создать необходимый плацдарм не только на севере от Купянска, но и на юге. Таким образом враг планирует ликвидировать «отрезанную» часть плацдарма ВСУ на восточном берегу Оскола и в результате захватить Купянск, предполагает аналитик. Однако пока что реализовать задуманное не удается. Кроме того, отметил Машовец, позиции россиян на данный момент простреливаются всеми видами оружия – в том числе и дронами.