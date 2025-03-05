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СОУ звільнили частину територій на Куп’янщині – карти Deep State

Україна 07:36   05.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
СОУ звільнили частину територій на Куп’янщині – карти Deep State Фото: Генштаб ЗСУ

Про те, що українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку, повідомили у зведенні аналітики проєкту Deep State.

На оновлених картах видно, що ЗСУ змогли відкинути окупантів на Куп’янщині в районі Западного.

Нагадаємо, напередодні оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець заявив: розуміючи, що в зазначені терміни виконати основні цілі не вдається, противник активізувався на південь від Куп’янська. Зокрема він прагне створити необхідний плацдарм не лише на півночі від Куп’янська, а й на півдні. Таким чином, ворог планує ліквідувати «відрізану» частину плацдарму ЗСУ на східному березі Осколу і в результаті захопити Куп’янськ, припускає аналітик. Однак поки що реалізувати задумане не вдається. Крім того, зазначив Машовець, позиції росіян наразі прострілюються всіма видами зброї – у тому числі і дронами.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 07:36;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку, повідомили у зведенні аналітики проєкту Deep State.".