Які завдання вирішують росіяни з метою наступу на Куп’янськ: аналітика Машовця

Для спроб наступати на місто Куп’янськ Харківської області росіянам недостатньо виступу з півночі в районі Дворічної, а необхідно розширити плацдарм і з півдня в районі Сенькового, зазначив оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

На півночі від Куп’янська плацдарм на річці Оскіл у районі селища Дворічна раніше зуміла захопити 69-та мотострілецька дивізія зі складу 6-ї армії РФ, нагадав експерт в етері YouTube-каналу “UKRLIFE з Людмилою Немирею”.

“Там зараз ідуть запеклі бої, супротивник намагається розширити цей плацдарм, тобто з тактичного його перетворити хоча б на оперативно-тактичний. У нього зі скрипом виходить. Вони зайняли нещодавно село Фиголівка, це на північ. Але спроби просунутися в бік Куп’янська з півночі через Кіндрашівку та Западне зустріли протидію. Але вони, власне, і Дворічну не можуть взяти до кінця. Там у північній частині селища ще утримують позиції передові підрозділи ЗСУ”, – розповів Машовець.

За його словами, росіяни намагалися прорватися до Куп’янська по східному берегу Осколу через Синьківку, але зав’язли.

“Там ідуть бої, але вони зуміли форсувати річку та захопили цей плацдарм практично. Такий же плацдарм їм потрібно захопити на півдні, у смузі дії 1-ї танкової армії, це вже угруповання віск “Захід” Московського військового округу. Вони там на вузькій ділянці прорвалися в районі села Кругляківка, на південь від Куп’янська, але кілька їхніх спроб у районі села Сенькове переправитися, форсувати річку закінчилися безуспішно. Щобільше, очевидно, що для того, щоб форсувати річку, супротивнику потрібно підтягнути туди відповідні сили та засоби. З переправними засобами, обладнанням. Робити це за вузьким вклиненням у коридор, який вони пробили до Осколу, ну це, скажімо так, питання дискусійне. Тому супротивнику для того, щоб підготуватися до кидка за річку, на південь від міста потрібно розширити це вклинення. Ось він зараз намагається там від Кругляківки та Загризового діяти”, – пояснив Машовець.

За останні кілька тижнів, продовжив він, військовим РФ вдалося просунутися вздовж берега на відстань до кілометра.

“По суті вклиненням на південь від міста вони розсікли наш оперативний плацдарм на східному березі Осколу на північну та південну частини. Північну, цю меншу, яку вони розсікли, вони ліквідувати не можуть. Очевидно, що питання утримання Куп’янська – це питання стабілізації, стійкості цього плацдарму на східному березі Осколу. Але це для ЗСУ”, – сказав Машовець.

“Їм (росіянам – ред.) потрібно розширювати не тільки вздовж річки, а саме вклинення, тому що інакше рано чи пізно ЗСУ просто зріжуть цей виступ. І якщо вони хочуть якісь наступальні дії у бік Куп’янська проводити, то їм цей плацдарм південніше міста теж потрібен. Тому що з одного плацдарму, який знаходиться на північ від міста, вони його поки що розширити не можуть. Є, звичайно, варіант, якщо вони рушать на Великий Бурлук у північно-західному напрямку. Але тоді будемо розглядати такі дії в межах створення так званої санітарної зони в Харківській області, поки що жодних цих передумов до цього немає», – додав експерт.