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Солдаты РФ, прорвавшиеся около Оскола, пьют воду из луж – военный ВСУ

Украина 09:42   05.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Солдаты РФ, прорвавшиеся около Оскола, пьют воду из луж – военный ВСУ Скриншот

В эфире нацмарафона снайпер приграничной бригады «Помста» с позывным «Ювелир» рассказал о ситуации на Купянском направлении, а также оценил шансы прорыва РФ в районе Оскола.

«Если брать наш участок ответственности, то насчет форсирования с их стороны Оскол, это нереально, я так считаю. Почему? Потому что там, где мы находимся, Оскол имеет самое широкое русло, скажем так, – примерно 500-600 метров. То есть форсировать его – это просто нереально. Поэтому они с одной стороны зашли в русло, но дальше у нас там господствующие высоты, мы не даем им пройти», – отметил «Ювелир».

Не давать врагу продвинуться СОУ существенно помогают дроны, отметил боец.

«Если взять, там – они зашли в Колесниковку, к лесополосе, которая приближенно стоит у Оскола. Там они зашли, как-то прорвались чуть-чуть. И сидят там, чтобы вы поняли, пьют воду из луж. Едят только то, что там наши такие запасливые люди в подвалах оставили, какие-то там закрутки, помидорчики, огурчики. Вот этим они и питаются, потому что логистика к ним очень трудна. Для того чтобы идти туда, им нужно пройти, чтобы вы понимали, 15-20 километров – это довольно существенно. Пешком они проходят, но их уничтожают и уничтожают, и будут уничтожать всегда. То есть, на нашем участке ответственности мы держим четко и не даем им двигаться ни вправо, ни влево», – констатировал боец.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: СОУ освободили часть территорий на Купянщине – карты Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 09:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона снайпер приграничной бригады «Помста» с позывным «Ювелир» рассказал о ситуации на Купянском направлении, а также оценил шансы прорыва РФ в районе Оскола.".