Солдаты РФ, прорвавшиеся около Оскола, пьют воду из луж – военный ВСУ
В эфире нацмарафона снайпер приграничной бригады «Помста» с позывным «Ювелир» рассказал о ситуации на Купянском направлении, а также оценил шансы прорыва РФ в районе Оскола.
«Если брать наш участок ответственности, то насчет форсирования с их стороны Оскол, это нереально, я так считаю. Почему? Потому что там, где мы находимся, Оскол имеет самое широкое русло, скажем так, – примерно 500-600 метров. То есть форсировать его – это просто нереально. Поэтому они с одной стороны зашли в русло, но дальше у нас там господствующие высоты, мы не даем им пройти», – отметил «Ювелир».
Не давать врагу продвинуться СОУ существенно помогают дроны, отметил боец.
«Если взять, там – они зашли в Колесниковку, к лесополосе, которая приближенно стоит у Оскола. Там они зашли, как-то прорвались чуть-чуть. И сидят там, чтобы вы поняли, пьют воду из луж. Едят только то, что там наши такие запасливые люди в подвалах оставили, какие-то там закрутки, помидорчики, огурчики. Вот этим они и питаются, потому что логистика к ним очень трудна. Для того чтобы идти туда, им нужно пройти, чтобы вы понимали, 15-20 километров – это довольно существенно. Пешком они проходят, но их уничтожают и уничтожают, и будут уничтожать всегда. То есть, на нашем участке ответственности мы держим четко и не даем им двигаться ни вправо, ни влево», – констатировал боец.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: СОУ освободили часть территорий на Купянщине – карты Deep State
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, война, обстрелы, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Солдаты РФ, прорвавшиеся около Оскола, пьют воду из луж – военный ВСУ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 09:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона снайпер приграничной бригады «Помста» с позывным «Ювелир» рассказал о ситуации на Купянском направлении, а также оценил шансы прорыва РФ в районе Оскола.".