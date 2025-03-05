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Солдати РФ, що прорвалися біля Осколу, п’ють воду з калюж – військовий ЗСУ

Україна 09:42   05.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Солдати РФ, що прорвалися біля Осколу, п’ють воду з калюж – військовий ЗСУ Скріншот

В етері нацмарафону снайпер прикордонної бригади “Помста” із позивним “Ювелір” розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також оцінив шанси прориву РФ у районі Осколу.

Якщо брати нашу ділянку відповідальності, то на рахунок форсування з їхньої сторони Оскіл, це нереально, я так рахую. Чому? Тому що там, де ми знаходимося, Оскіл має найширше русло, скажімо так, – приблизно 500-600 метрів. Тобто форсувати його – це просто нереально. Тому вони, з одної сторони, зайшли до русла, але далі у нас там панівні висоти, що ми не даємо їм пройти” – зазначив “Ювелір.

Не давати ворогові просунутися СОУ суттєво допомагають дрони, наголосив боєць.

Якщо взяти, там вони зайшли в Колісниківку, до лісосмуги, яка наближено стоїть біля Осколу, то там вони зайшли, якось прорвалися трохи. І сидять там, щоб ви зрозуміли, п’ють водичку з калюж. А їдять тільки те, що там наші такі запасливі люди в підвалах залишили, якісь там закрутки, помідорчики, огірки. Ось цим вони і харчуються, тому що логістика до них дуже важка. Для того, щоб іти туди, їм треба пройти, щоб ви розуміли, 15-20 кілометрів – це досить суттєво. Пішки вони проходять, але їх знищують і знищують, і будуть знищувати завжди. Тобто на нашій ділянці відповідальності ми тримаємо чітко і не даємо їм не рухнутися ні вправо, ні вліво”, – констатував військовий.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: СОУ звільнили частину територій на Куп’янщині – карти Deep State

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 09:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону снайпер прикордонної бригади “Помста” із позивним “Ювелір” розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також оцінив шанси прориву РФ у районі Осколу.".