Харків відчуває “прагнення Росії до миру”

Армія РФ посилено обстрілювала Харків упродовж тижня. Потепління змінило ситуацію на фронті. СОУ витісняють ворога на правобережжі Осколу. Про головні події війни на Харківщині – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

З фронту на Харківщині протягом тижня надходили як позитивні, так і негативні новини. І ті, й інші стосувалися ситуації на Куп’янському напрямку. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, кількість атак окупантів знизилася. При цьому аналітики команди “DeepState” неодноразово вносили зміни на карту фронту. За їхніми даними, Сили оборони України відтіснили ворога біля Западного на правому березі Осколу. Також з окупованої у “сіру” зону перейшов виступ біля села Синьківка на лівобережжі. Поки на півночі Куп’янської лінії фронту відбувалися позитивні зрушення, на півдні армія РФ змогла просунутися вздовж Осколу, захопивши частину територій біля Загризового. Глибину цього просування військовий оглядач “Інформаційного опору” Костянтин Машовець оцінив приблизно до кілометра. Зміни на цій ділянці фронту позначив на своїх картах і Генштаб ЗСУ. На півночі Харківської області ситуація залишається стабільною. Єдиним, що відзначилося на загальному тлі, стала спроба росіян атакувати в районі прикордонного села Бочкове – на схід від Вовчанська. В ОТУ “Харків” повідомили, що групу штурмовиків там вчасно виявили та ліквідували.

“Миролюбні” росіяни б’ють по Харкову

Харків протягом тижня відчував те, що, на думку Білого дому, є “серйозними сигналами від Росії про готовність до миру”. Внаслідок таких “сигналів” у місті зруйновані та пошкоджені кілька об’єктів інфраструктури, десятки житлових будинків, вилетіли сотні вікон. За даними ХОВА та Харківської обласної прокуратури, з понеділка по п’ятницю в місті постраждали сімнадцятеро людей. Також РФ атакувала Харків балістичною ракетою “Іскандер” – вперше за два місяці, рахуючи з торішнього Різдва.

“Попередньо, було влучання ракети “Іскандер”. Станом на цю хвилину маємо вісім врятованих, пʼятеро постраждалих. На місці виникла масштабна пожежа, зараз ліквідацією займаються працівники ДСНС. Від вибуху також пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Станом на цю хвилину це вісім. І приватний сектор. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються”, – коментував рекетний удар по Харкову 7 березня директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

“Вночі було влучання БпЛА “Герань” у технічний поверх і дах багатоповерхівки в Салтівському районі. Також було ще вночі влучання БпЛА “Молния”, знищено декілька автомобілів і нежитлова господарча споруда також в одному з промислових районів нашого міста”, – поінформував 6 березня заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Влучання в п’ятий поверх п’ятиповерхового житлового будинку. Попередньо це БпЛА “Шахед”, або ж “Герань-2″. На місці станом на 22:45 маємо трьох травмованих осіб”, — коментував вночі з 2 на 3 березня спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Потепління на фронті

Поки “миролюбні росіяни” тероризують цивільних, просування на фронті у загарбників гальмує.

“Дуже важливу роль, певною мірою навіть визначальну, звичайно, відіграють погодні умови. Ми бачимо, що по всій території України пішло потепління, тобто спали морози. А це означає для фронту, що логістика ворога починає сповільнюватися, оскільки дороги розмерзаються та перетворюються в багнюку. Відповідно, це дуже вповільнює темпи просування. Це порушує логістику й темпи просування ворога до лінії бойового зіткнення”, – розповів офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним “Історик”.

Це ж підтвердив речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин, зазначивши: “Єдине, що тішить: за цих погодних умов, що не тільки нам важко, але росіянам теж важко. Тим більше вони ще заявляють про те, що вони прагнуть наступати, а наступати за таких умов, звичайно, куди важче”.

“Оточення Куп’янська” пішло не за планом

Перші невдачі російського наступу на Харківщині вже фіксують на Куп’янському напрямку. Аналітики “Інформаційного спротиву” та DeepState відзначають, що росіянам не вдається пробитися до Куп’янська з півночі. Щобільше, Сили оборони відтісняють їх у Западного. Однак окупанти мають і просування – на півдні. Але якщо мета – оточення Куп’янська, то йдуть загарбники не туди, куди їм треба.

“Вони ось зайняли нещодавно село Фиголівка. Але спроба просунутися в бік Куп’янська через Кіндрашівку та Западне зустріли протидію. Вони самі, власне, і Дворічну не можуть взяти до кінця. Там у північній частині селища ще утримують позиції передові підрозділи Збройних сил України. За ідеєю, вони мають обійти з півночі та півдня, тобто такий самий плацдарм їм потрібно захопити на півдні. Але вони там на вузькій ділянці прорвалися в районі села Кругляківка, це вже на південь від Куп’янська, але кілька їхніх спроб у районі села Сенькове переправитися, форсувати річку, закінчилися безрезультатно. Поки з останніх подій вони зуміли вздовж берега просунутися десь до кілометра. Кілька тижнів вони активно атакували, проводили атакувальні та штурмові дії, але річ у тому, що їм треба розширювати не лише вздовж річки саме вклинення, бо інакше ЗСУ просто зріжуть цей виступ. Якщо вони хочуть якісь наступальні дії в бік Куп’янська проводити, їм плацдарм на південь від міста теж потрібен”, — коментував події військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Тим часом оборонці, які тримають ділянку фронту в районі цього виступу до Кругляківки та Колісниківки, запевняють: форсувати Оскіл ворогу тут “не світить”.

“Якщо брати нашу ділянку відповідальності, то на рахунок форсування з їхньої сторони Осколу, це нереально, я так рахую. Чому? Тому що там, де ми знаходимося, Оскіл має найширше річище, скажімо так, – приблизно 500-600 метрів. Тобто форсувати його – це просто нереально. Тому вони, з одного боку, зайшли до річища, але далі в нас там панівні висоти, що ми не даємо їм пройти. Ми не даємо їм продихнути й так далі. Вони зайшли в Колісниківку, до лісосмуги, яка наближено стоїть біля Осколу, якось прорвалися трохи. І сидять там, щоб ви зрозуміли, п’ють водичку з калюж. І їдять тільки те, що там наші такі запасливі люди в підвалах залишили, якісь там закрутки, помідорчики, огірки. Ось цим вони й харчуються, тому що логістика до них дуже важка. Для того, щоб іти туди, їм треба пройти 15-20 кілометрів – це досить суттєво. Пішки вони проходять, але їх знищують і знищують, і будуть знищувати завжди. Тобто на нашій ділянці відповідальності ми тримаємо чітко та не даємо їм не рухнутися ні вправо, ні вліво”, – запевнив снайпер прикордонної бригади “Помста” з позивним “Ювелір”.