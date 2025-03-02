СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині – DeepState

Сили оборони України відкинули російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Виступ на південний захід від Синьківки у напрямку Куп’янська, який був позначений на карті як окупований, аналітики тепер віднесли до “сірої зони”.

Нагадаємо, у зведенні за 1 березня американський Інститут вивчення війни (ISW) інформував, що російські військові продовжували наступальні операції в районах Вовчанська, Борової та на Куп’янському напрямку, але просування не мали. Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 2 березня повідомляв що війська РФ від початку доби атакували на Харківщині один раз. Окупанти спробували просунутися до українських позицій у районі села Загризове Борівської громади, але захисники успішно відбили цю атаку.