СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині – DeepState
Сили оборони України відкинули російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомляє проєкт DeepState. Виступ на південний захід від Синьківки у напрямку Куп’янська, який був позначений на карті як окупований, аналітики тепер віднесли до “сірої зони”.
Нагадаємо, у зведенні за 1 березня американський Інститут вивчення війни (ISW) інформував, що російські військові продовжували наступальні операції в районах Вовчанська, Борової та на Куп’янському напрямку, але просування не мали. Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 2 березня повідомляв що війська РФ від початку доби атакували на Харківщині один раз. Окупанти спробували просунутися до українських позицій у районі села Загризове Борівської громади, але захисники успішно відбили цю атаку.
Читайте також: З весняним потеплінням люди можуть повертатися на Куп’янщину – Канашевич
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, новини Харкова, синьковка, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині – DeepState»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 23:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони України відкинули російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.".