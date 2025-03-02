Live
  • Нд 02.03.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині – DeepState

Фронт 23:05   02.03.2025
Олена Нагорна
СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині – DeepState Карта DeepState

Сили оборони України відкинули російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Виступ на південний захід від Синьківки у напрямку Куп’янська, який був позначений на карті як окупований, аналітики тепер віднесли до “сірої зони”.

Нагадаємо, у зведенні за 1 березня американський Інститут вивчення війни (ISW) інформував, що російські військові продовжували наступальні операції в районах Вовчанська, Борової та на Куп’янському напрямку, але просування не мали. Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 2 березня повідомляв  що війська РФ від початку доби атакували на Харківщині один раз. Окупанти спробували просунутися до українських позицій у районі села Загризове Борівської громади, але захисники успішно відбили цю атаку.

Читайте також: З весняним потеплінням люди можуть повертатися на Куп’янщину – Канашевич

Автор: Олена Нагорна
Популярно
СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині – DeepState
СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині – DeepState
02.03.2025, 23:05
У Харкові пролунав вибух: серед вісьмох постраждалих – дитина (відео)
У Харкові пролунав вибух: серед вісьмох постраждалих – дитина (відео)
02.03.2025, 23:38
Вибух пролунав у Харкові: поліція закликає бути в укриттях
Вибух пролунав у Харкові: поліція закликає бути в укриттях
02.03.2025, 22:06
Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів
Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів
02.03.2025, 10:20
У барі в центрі Харкова можна співати пісні російських виконавців – активісти
У барі в центрі Харкова можна співати пісні російських виконавців – активісти
02.03.2025, 16:28
Підліток та його бабуся поранені: прокуратура показала відео “прильоту” КАБу
Підліток та його бабуся поранені: прокуратура показала відео “прильоту” КАБу
02.03.2025, 20:05

Новини за темою:

13:46
Перепливати Оскіл на Харківщині росіяни вже намагаються на дощечках – 3 ОШБр
16:54
DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ
17:29
Росіяни знову захопили звільнене раніше село на Харківщині – DeepState
15:26
Справа про оборону Харківщини: кого не вистачає серед фігурантів – думки
13:06
Курахове в руках ворога: що буде з родовищем літію – думка аналітика

Ви читали новину: «СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині – DeepState»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 23:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони України відкинули російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.".