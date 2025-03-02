З весняним потеплінням люди можуть повертатися на Куп’янщину – Канашевич

6,5 тисячі людей залишаються у Куп’янській, Кіндрашівській, Дворічанській, Курилівській та Петропавлівській громадах Куп’янського району Харківської області, розповів в етері нацмарафону голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

“Останні, мабуть, півтора-два місяці потроху люди виїжджають. Здебільшого це Кіндрашівська і Дворічанська громади. Тобто там, де є певна активізація бойових дій та обстрілів по населених пунктах. Звідти люди більш активно поїхали. Так само люди виїжджають з Куп’янської громади. І практично вже не виїжджають з Курилівської та Петропавлівської громад. Залишаються, чекають чогось”, – розповів Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

1550 людей, за його словами, лишаються на лівому березі Осколу.

“Бачимо, виїхало у нас 60 чи 70 людей всього за тиждень, що минає. Розуміємо, що такі темпи евакуації не дуже задовільні. А тим більше, що зараз весна, буде потепління йти, і дехто може навіть повертатися”, – спрогнозував Канашевич.

Він також поінформував, що сьогодні близько 12:00 внаслідок обстрілу Кіндрашівської громади був пошкоджений газогін. Пожежа локалізована, але наслідки суттєві.

“У нас на сьогодні Великобурлуцька та Вільхуватська громади повністю, це 3153 абоненти, залишаються без газу. По Кіндрашівській громаді раніше декілька населених пунктів випадали з газопостачання. Плюс внаслідок сьогоднішнього обстрілу ще декілька населених пунктів будуть випадати з газопостачання. Тобто бачимо, що така ситуація стає не дуже добра. З точки зору існування в зимовий або ранній весняний період”, – зазначив Канашевич.