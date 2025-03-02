Канашевич: с весенним потеплением люди могут возвращаться на Купянщину (видео)
6,5 тысячи человек остаются в Купянской, Кондрашевской, Двуречанской, Куриловской и Петропавловской громадах Купянского района Харьковской области, рассказал в эфире нацмарафона глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
«Последние, пожалуй, полтора-два месяца понемногу люди выезжают. В основном это Кондрашевская и Двуречанская громады. То есть там, где есть определенная активизация боевых действий и обстрелов по населенным пунктам. Оттуда люди более активно поехали. Так же люди выезжают из Купянской громады. И практически уже не выезжают из Куриловской и Петропавловской громад. Остаются, ждут чего-то», — рассказал Канашевич.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
1550 человек, по его словам, остаются на левом берегу Оскола.
«Видим, выехало у нас 60 или 70 человек всего за уходящую неделю. Понимаем, что такие темпы эвакуации не очень удовлетворительные. Тем более, что сейчас весна, будет потепление идти, и некоторые могут даже возвращаться», — спрогнозировал Канашевич.
Он также проинформировал, что сегодня около 12:00 в результате обстрела Кондрашевской громады был поврежден газопровод. Пожар локализован, но последствия существенные.
«У нас на сегодня Великобурлукская и Ольховатская громады полностью, это 3153 абонента, остаются без газа. По Кондрашевской громаде ранее несколько населенных пунктов выпадали из газоснабжения. Плюс в результате сегодняшнего обстрела еще несколько населенных пунктов будут выпадать из газоснабжения. То есть видим, что такая ситуация становится не очень хорошая. С точки зрения существования в зимний или ранний весенний период», — отметил Канашевич.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: канашевич, Купянский район, новости Харькова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6,5 тысячи человек остаются в Купянской, Кондрашевской, Двуречанской, Куриловской и Петропавловской громадах Купянского района, рассказал глава РВА Андрей Канашевич".