Харьковщина пострадала от ночной атаки дронов: информация ВС ВСУ и Синегубова
Дронами, КАБами и из РСЗО атаковали военные РФ Харьковскую область в течение минувших суток. Есть один пострадавший. В ночь на 2 марта над регионом сбивали БпЛА.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 марта (с 19:00 1 марта) украинская ПВО сбила 63 из 79 российских БпЛА, в частности в Харьковской области, которая пострадала от этой атаки.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова:
▪️ В 22:30 в поселке Золочев в результате удара FPV-дрона были повреждены два частных дома.
▪️ В 21:30 обломки БпЛА упали возле города Балаклея.
▪️ В 21:25 в результате падения обломков БпЛА «Герань» была оборвана высоковольтная линия в селе Александровка Богодуховской громады. Восстановительные работы продолжаются.
▪️ В 17:00 в селе Петропавловка Купянского района в результате обстрела FPV-дроном пострадал 51-летний мужчина, он госпитализирован.
▪️ В 16:30 в селе Малый Бурлук Великобурлукской громады упали обломки БпЛА.
▪️ В 14:40 в селе Клиновая-Новоселовка Золочевской громады в результате обстрела FPV-дроном повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.
▪️ В 12:55 в селе Циркуны Харьковского района БпЛА «Молния» попал в землю.
2 марта в 4:37 российская авиация сбросила КАБ на окраину села Турово Золочевской громады, в результате чего были повреждены три частных домовладения. В 16:00 1 марта еще один КАБ ударил в землю в поселке Старый Салтов.
Синегубов напомнил, что 1 марта около 6:30 россияне обстреляли из РСЗО поселок Ковшаровка Купянского района. Был поврежден девятиэтажный дом, возник пожар. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 09:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дронами, КАБами и из РСЗО атаковали военные РФ Харьковскую область в течение минувших суток. Есть один пострадавший. В ночь на 2 марта над регионом сбивали БпЛА. ".