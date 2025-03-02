Где на Харьковщине в течение суток атаковали военные РФ — сводка Генштаба

Сутки на севере Харьковщины прошли без штурмов со стороны военных РФ, а на Купянском направлении они атаковали трижды, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Новоосиново и Загрызово, получил отпор.

Всего за минувшие сутки РФ потеряла в Украине 1110 солдат. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 25 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, 192 БпЛА оперативно-тактического уровня, 117 автомобилей и пять единиц спецтехники.

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