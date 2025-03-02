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ISW не подтверждает заявления россиян о продвижениях на Харьковщине 1 марта

Фронт 07:39   02.03.2025
Елена Нагорная
ISW не подтверждает заявления россиян о продвижениях на Харьковщине 1 марта Карты ISW

Российские военные 1 марта продолжали наступательные операции в районах Волчанска, Боровой и на Купянском направлении, но не имели продвижения.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По Волчанску российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись в населенном пункте на 50 метров и зачистили часть северного берега реки Волчья. ISW не подтверждает это заявление.

На Купянском направлении, также заявляли российские блогеры, военные РФ продвинулись на два километра вдоль линии Кондрашовка-Макеевка-Серебрянка, в направлении Кондрашовки и расширяют плацдарм у реки Оскол, а также вдоль международной границы, в районах Строевки и Кучеровки.

«Российские войска атаковали к северу от Купянска возле Голубовки, к северо-западу от Купянска возле Кондрашовки, к северо-востоку от Купянска возле Двуречной и к юго-востоку от Купянска возле Новоосиново 28 февраля и 1 марта», — пишет ISW.

На Боровском направлении российские войска атаковали у Загрызово и Лозовой, отметили аналитики Института.

Читайте также: Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идут бои

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 07:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные 1 марта продолжали наступательные операции в районах Волчанска, Боровой и на Купянском направлении, но не имели продвижения.".