ISW не подтверждает заявления россиян о продвижениях на Харьковщине 1 марта
Российские военные 1 марта продолжали наступательные операции в районах Волчанска, Боровой и на Купянском направлении, но не имели продвижения.
Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).
По Волчанску российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись в населенном пункте на 50 метров и зачистили часть северного берега реки Волчья. ISW не подтверждает это заявление.
На Купянском направлении, также заявляли российские блогеры, военные РФ продвинулись на два километра вдоль линии Кондрашовка-Макеевка-Серебрянка, в направлении Кондрашовки и расширяют плацдарм у реки Оскол, а также вдоль международной границы, в районах Строевки и Кучеровки.
«Российские войска атаковали к северу от Купянска возле Голубовки, к северо-западу от Купянска возле Кондрашовки, к северо-востоку от Купянска возле Двуречной и к юго-востоку от Купянска возле Новоосиново 28 февраля и 1 марта», — пишет ISW.
На Боровском направлении российские войска атаковали у Загрызово и Лозовой, отметили аналитики Института.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 07:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные 1 марта продолжали наступательные операции в районах Волчанска, Боровой и на Купянском направлении, но не имели продвижения.".