Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идут бои

На Харьковском направлении враг не проводил активных наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Однако здесь противник бил из авиации: КАБы прилетели по Охримовке, Макарово и Гранову.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново и Загрызово, идут два боя.

Также оккупанты обстреляли Тимофеевку на Харьковщине.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 57. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами», — отметили в Генштабе.