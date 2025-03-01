Генштаб: на Харьковском направлении враг не атаковал, на Купянском – идут бои
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг не проводил активных наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Однако здесь противник бил из авиации: КАБы прилетели по Охримовке, Макарово и Гранову.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново и Загрызово, идут два боя.
Также оккупанты обстреляли Тимофеевку на Харьковщине.
«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 57. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, бои, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг не проводил активных наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".