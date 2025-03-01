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Более 20 раз враг обстрелял Харьков в феврале: чем били, статистика Терехова

Общество 13:01   01.03.2025
Виктория Яковенко
Более 20 раз враг обстрелял Харьков в феврале: чем били, статистика Терехова Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику ударов по городу за февраль. По его данным, оккупанты обстреляли областной центр 21 раз.

«Львиная доля ударов пришлась на вчерашний вечер и ночь. В феврале есть раненые, среди которых дети и одна погибшая женщина», — отметил мэр.

Как сообщил городской голова, в последний месяц зимы враг бил по Харькову БпЛА «Молния», «Герань» и «Шахед». Также зафиксировали «прилет» ФАБ.

«В общем, в течение месяца враг чаще всего атаковал нас именно ночью – тогда, когда люди всегда дома», — добавил Терехов.

Он также сообщил и хорошие новости. В частности, напомнил: 22 февраля в городе запустили дифференцированную систему воздушной тревоги.

«Думаю, вы уже заметили: сирены раздаются реже», — подчеркнул мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 13:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику ударов по городу за февраль. По его данным, оккупанты обстреляли областной центр 21 раз.".