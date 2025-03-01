Более 20 раз враг обстрелял Харьков в феврале: чем били, статистика Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику ударов по городу за февраль. По его данным, оккупанты обстреляли областной центр 21 раз.

«Львиная доля ударов пришлась на вчерашний вечер и ночь. В феврале есть раненые, среди которых дети и одна погибшая женщина», — отметил мэр.

Как сообщил городской голова, в последний месяц зимы враг бил по Харькову БпЛА «Молния», «Герань» и «Шахед». Также зафиксировали «прилет» ФАБ.

«В общем, в течение месяца враг чаще всего атаковал нас именно ночью – тогда, когда люди всегда дома», — добавил Терехов.

Он также сообщил и хорошие новости. В частности, напомнил: 22 февраля в городе запустили дифференцированную систему воздушной тревоги.

«Думаю, вы уже заметили: сирены раздаются реже», — подчеркнул мэр.