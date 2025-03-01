ГШ: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йдуть бої
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Однак тут супротивник бив з авіації: КАБи прилетіли по Охрімівці, Макаровому та Граніву.
На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Новоосинове та Загризове, йдуть два бої.
Також окупанти обстріляли Тимофіївку на Харківщині.
«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором складає 57. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, бои, війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 16:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".