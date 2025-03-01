ГШ: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йдуть бої

На Харківському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Однак тут супротивник бив з авіації: КАБи прилетіли по Охрімівці, Макаровому та Граніву.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Новоосинове та Загризове, йдуть два бої.

Також окупанти обстріляли Тимофіївку на Харківщині.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором складає 57. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами», – зазначили у Генштабі.