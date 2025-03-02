ISW не підтверджує заяви росіян щодо просування на Харківщині 1 березня
Російські військові 1 березня продовжували наступальні операції в районах Вовчанська, Борової та на Куп’янському напрямку, але не мали просування.
Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
Щодо Вовчанська російський мілблогер стверджував, що війська РФ просунулися на 50 метрів і зачистили частину північного берега річки Вовча в населеному пункті. ISW не підтверджує цю заяву.
На Куп’янському напрямку, також заявляли російські блогери, військові РФ просунулися на два кілометри вздовж лінії Кіндрашівка-Макіївка-Серебрянка, в напрямку Кіндрашівки й розширюють плацдарм біля річки Оскіл, а також вздовж міжнародного кордону, в районах Строївки та Кучерівки.
“Російські війська атакували на північ від Куп’янська біля Голубівки, на північний захід від Куп’янська біля Кіндрашівки, на північний схід від Куп’янська біля Дворічної та на південний схід від Куп’янська біля Новоосинового 28 лютого та 1 березня”, – пише ISW.
На Борівському напрямку російські війська атакували біля Загризового та Лозової, зазначають аналітики Інституту.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 07:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові 1 березня продовжували наступальні операції в районах Вовчанська, Борової та на Куп’янському напрямку, але не мали просування.".