Live
  • Нд 02.03.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

Де на Харківщині протягом доби атакували військові РФ – зведення Генштабу

Фронт 08:43   02.03.2025
Олена Нагорна
Де на Харківщині протягом доби атакували військові РФ – зведення Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Доба на півночі Харківщини минула без штурмів з боку військових РФ, а на Куп’янському напрямку вони атакували тричі, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

Загалом минулої доби РФ втратила в Україні 1110 солдатів. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки.

Читайте також: ISW не підтверджує заяви росіян щодо просування на Харківщині 1 березня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Мерефі вранці горів будинок: загинула жінка (фото)
У Мерефі вранці горів будинок: загинула жінка (фото)
02.03.2025, 09:57
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
03.01.2025, 20:15
ГШ: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йдуть бої
ГШ: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йдуть бої
01.03.2025, 16:18
Харківщина постраждала від нічної атаки БпЛА: інформація ПС ЗСУ та Синєгубова
Харківщина постраждала від нічної атаки БпЛА: інформація ПС ЗСУ та Синєгубова
02.03.2025, 09:14
Новини Харкова – головне за 2 березня: як минула ніч, ситуація на фронті
Новини Харкова – головне за 2 березня: як минула ніч, ситуація на фронті
02.03.2025, 09:26
“НЛО” чи “Око Саурона”: астроном пояснив, що за світло бачили над Харковом
“НЛО” чи “Око Саурона”: астроном пояснив, що за світло бачили над Харковом
02.03.2025, 08:18

Новини за темою:

16:18
ГШ: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йдуть бої
16:55
Затишшя на Куп’янщині триває, що на півночі Харківщини – дані Генштабу
08:11
Про затишшя на Куп’янщині повідомляє Генштаб ЗСУ – боїв не зафіксували
07:55
Заяви росіян про просування ЗС РФ біля Лозової виявилися фейком – ISW
11:41
Більше 500 разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, випустили 97 дронів

Ви читали новину: «Де на Харківщині протягом доби атакували військові РФ – зведення Генштабу»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 08:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на півночі Харківщини минула без штурмів з боку військових РФ, а на Куп’янському напрямку вони атакували тричі, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.".