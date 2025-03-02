Де на Харківщині протягом доби атакували військові РФ – зведення Генштабу

Доба на півночі Харківщини минула без штурмів з боку військових РФ, а на Куп’янському напрямку вони атакували тричі, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

Загалом минулої доби РФ втратила в Україні 1110 солдатів. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки.

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