Де на Харківщині протягом доби атакували військові РФ – зведення Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
Доба на півночі Харківщини минула без штурмів з боку військових РФ, а на Куп’янському напрямку вони атакували тричі, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.
Загалом минулої доби РФ втратила в Україні 1110 солдатів. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 08:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на півночі Харківщини минула без штурмів з боку військових РФ, а на Куп’янському напрямку вони атакували тричі, інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.".