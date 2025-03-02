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Харківщина постраждала від нічної атаки БпЛА: інформація ПС ЗСУ та Синєгубова

Події 09:14   02.03.2025
Олена Нагорна
Харківщина постраждала від нічної атаки БпЛА: інформація ПС ЗСУ та Синєгубова Наслідки падіння БпЛА в Золочеві. Фото: Зоря-news

Дронами, КАБами та з РСЗВ атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби. Є один постраждалий. У ніч проти 2 березня над регіоном збивали БпЛА. 

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч проти 2 березня (з 19:00 1 березня) українська ППО збила 63 з 79 російських БпЛА, зокрема в Харківській області, яка постраждала від цієї атаки.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова:

▪️ О 22:30 в селищі Золочів внаслідок влучання FPV-дрона були пошкоджені два приватні будинки.

▪️ О 21:30 уламки БпЛА впали біля міста Балаклія.

▪️ О 21:25 внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» була обірвана високовольтна лінія в селі Олександрівка Богодухівської громади. Відновлювальні роботи тривають.

▪️ О 17:00 в селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждав 51-річний чоловік, він ушпиталений.

▪️ О 16:30 в селі Малий Бурлук Великобурлуцької громади впали уламки БпЛА.

▪️ О 14:40 в селі Клинова-Новоселівка Золочівської громади внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди та автівка.

▪️ О 12:55 в селі Циркуни Харківського району БпЛА «Молния» влучив у землю.

2 березня о 4:37 російська авіація скинула КАБ на околицю села Турове Золочівської громади, внаслідок чого були пошкоджені три приватні домоволодіння. О 16:00 1 березня ще один КАБ вдарив у землю у селищі Старий Салтів.

Синєгубов нагадав, що 1 березня близько 6:30 росіяни обстріляли з РСЗВ селище Ківшарівка Куп’янського району. Був пошкоджений дев’ятиповерховий будинок, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 09:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дронами, КАБами та з РСЗВ атакували військові РФ Харківську область протягом минулої доби. Є один постраждалий. У ніч проти 2 березня над регіоном збивали БпЛА. ".