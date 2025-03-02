СОУ отбросили российских военных от Купянска на Харьковщине — DeepState

Силы обороны Украины отбросили российских военных вблизи села Синьковка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает проект DeepState. Выступ юго-западнее Синьковки в направлении Купянска, который был обозначен на карте как оккупированный, аналитики теперь отнесли к «серой зоне».

Напомним, в сводке за 1 марта американский Институт изучения войны (ISW) информировал, что российские военные продолжали наступательные операции в районах Волчанска, Боровой и на Купянском направлении, но не имели продвижения. Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 2 марта сообщал, что войска РФ с начала суток атаковали на Харьковщине один раз. Оккупанты предприняли попытку продвинуться к украинским позициям в районе села Загрызово Боровской громады, но защитники успешно отбили эту атаку.