Россияне на Харьковщине сегодня атаковали в одном месте: где именно
Фото: Генштаб ВСУ
Один раз с начала суток атаковали военные РФ на территории Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Купянском направлении оккупанты предприняли попытку продвинуться к украинским позициям в районе села Загрызово Боровской громады, защитники успешно отбили эту атаку.
На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Авиаудару подверглось село Лютовка Золочевской громады.
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Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что сутки на севере Харьковщины прошли без штурмов противника, а на Купянском направлении он атаковал трижды.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один раз с начала суток атаковали военные РФ на территории Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".