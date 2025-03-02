Россияне на Харьковщине сегодня атаковали в одном месте: где именно

Один раз с начала суток атаковали военные РФ на территории Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты предприняли попытку продвинуться к украинским позициям в районе села Загрызово Боровской громады, защитники успешно отбили эту атаку.

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Авиаудару подверглось село Лютовка Золочевской громады.

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Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что сутки на севере Харьковщины прошли без штурмов противника, а на Купянском направлении он атаковал трижды.