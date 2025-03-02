Росіяни на Харківщині сьогодні атакували в одному місці: де саме

Один раз від початку доби атакували військові РФ на території Харківської області, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти спробували просунутися до українських позицій у районі села Загризове Борівської громади, захисники успішно відбили цю атаку.

На Харківському напрямку супротивник активних дій не проводив. Авіаудару зазнало село Лютівка Золочівської громади.

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Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що доба на півночі Харківщини пройшла без штурмів противника, а на Куп’янському напрямі він атакував тричі.