Росіяни на Харківщині сьогодні атакували в одному місці: де саме
Один раз від початку доби атакували військові РФ на території Харківської області, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Куп’янському напрямку окупанти спробували просунутися до українських позицій у районі села Загризове Борівської громади, захисники успішно відбили цю атаку.
На Харківському напрямку супротивник активних дій не проводив. Авіаудару зазнало село Лютівка Золочівської громади.
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Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що доба на півночі Харківщини пройшла без штурмів противника, а на Куп’янському напрямі він атакував тричі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один раз від початку доби атакували військові РФ на території Харківської області, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".