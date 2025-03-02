Про втрати окупантів на півночі Харківщини за добу розповіли у ЗСУ
Фото: ОТУ “Харків”
Втрати РФ на півночі Харківщини за минулу добу – 67 солдатів (з них 17 ліквідовані), розповіли в ОТУ «Харків».
Російські війська також втратили знищеними та пошкодженими 108 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема артсистему, бойову броньовану машину, 22 автомобілі, дев’ять одиниць спецтехніки та 76 БпЛА. Також знищені 63 укриття.
“Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару, п’яти авіаударів із застосуванням чотирьох КАБів, 12 НАРів, задіяли 67 дронів-камікадзе, також здійснили 520 обстрілів позицій захисників України”, – розповіли в ОТУ “Харків”.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 12:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втрати РФ на півночі Харківщини за минулу добу – 67 солдатів (з них 17 ліквідовані), розповіли в ОТУ «Харків».".