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О потерях оккупантов на севере Харьковщины за сутки рассказали в ВСУ

Фронт 12:03   02.03.2025
Елена Нагорная
О потерях оккупантов на севере Харьковщины за сутки рассказали в ВСУ Фото: ОТГ «Харьков»

Потери РФ на севере Харьковщины за прошедшие сутки — 67 солдат (из них 17 ликвидированными), рассказали в ОТГ «Харьков».

Российские войска также потеряли уничтоженными и поврежденными 108 единиц вооружения и военной техники, в частности артсистему, боевую бронированную машину, 22 автомобиля, девять единиц спецтехники и 76 БпЛА. Также уничтожены 63 укрытия.

«Оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар, пять авиаударов с применением четырех КАБов, 12 НАРов, задействовали 67 дронов-камикадзе, также осуществили 520 обстрелов позиций защитников Украины», — рассказали в ОТГ «Харьков».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 12:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потери РФ на севере Харьковщины за прошедшие сутки — 67 солдат (из них 17 ликвидированными), рассказали в ОТГ «Харьков».".