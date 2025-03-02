О потерях оккупантов на севере Харьковщины за сутки рассказали в ВСУ

Потери РФ на севере Харьковщины за прошедшие сутки — 67 солдат (из них 17 ликвидированными), рассказали в ОТГ «Харьков».

Российские войска также потеряли уничтоженными и поврежденными 108 единиц вооружения и военной техники, в частности артсистему, боевую бронированную машину, 22 автомобиля, девять единиц спецтехники и 76 БпЛА. Также уничтожены 63 укрытия.

«Оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар, пять авиаударов с применением четырех КАБов, 12 НАРов, задействовали 67 дронов-камикадзе, также осуществили 520 обстрелов позиций защитников Украины», — рассказали в ОТГ «Харьков».