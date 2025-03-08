ISW: Під Куп’янськом із припинення допомоги США хоче отримати зиск армія РФ
Інститут вивчення війни (ISW) в огляді подій російсько-української війни вночі 8 березня припустив, чому росіяни активізували атаки на Куп’янському напрямку.
“Російські сили продовжують посилювати наступальні операції в окремих прифронтових районах, ймовірно, для того, щоб отримати зиск із будь-яких негайних і довгострокових наслідків припинення допомоги США Україні на полі бою, — пишуть аналітики. — Російські сили посилили наступальні операції на Куп’янському, Часовоярському, Торецькому та Великоновоселівському напрямках в останні тижні та продовжують зусилля щодо витіснення українських військ із Курської області та захоплення Покровська в Донецькій області. Російські сили раніше використали нестачу українських матеріальних засобів, що була викликана затримкою допомоги США навесні 2024 року, щоб досягти значних успіхів у Донецькій області та розпочати наступальну операцію на півночі Харківської області, і Кремль, ймовірно, має намір використати очікувану нестачу українських матеріальних засобів, щоб добитися додаткових успіхів, якщо призупинення військової допомоги США збережеться”.
Попри такий прогноз, аналізуючи події минулої доби, в ISW зазначили, що успіхів у окупантів на Куп’янському напрямку не було. А, за оцінками українських захисників, інтенсивність російських атак на цій ділянці фронту взагалі знизилася.
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“Командир українського екіпажу безпілотників, котрий діє на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив, що російські сили почали використовувати сітки для упіймання українських безпілотників з управлінням від першої особи (FPV) і розгортають значну кількість російських FPV та волоконно-оптичних безпілотників для ударів по українських логістичних маршрутах”, – зазначили аналітики.
На півночі Харківської області атаки росіян також продовжуються, але вже давно безрезультатні.
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- Категорії: Світ, Фронт, Харків; Теги: isw, допомога, купянское направление, новини Харкова, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 13:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в огляді подій російсько-української війни вночі 8 березня припустив, чому росіяни активізували атаки на Куп’янському напрямку".