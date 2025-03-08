ISW: Під Куп’янськом із припинення допомоги США хоче отримати зиск армія РФ

Інститут вивчення війни (ISW) в огляді подій російсько-української війни вночі 8 березня припустив, чому росіяни активізували атаки на Куп’янському напрямку.

“Російські сили продовжують посилювати наступальні операції в окремих прифронтових районах, ймовірно, для того, щоб отримати зиск із будь-яких негайних і довгострокових наслідків припинення допомоги США Україні на полі бою, — пишуть аналітики. — Російські сили посилили наступальні операції на Куп’янському, Часовоярському, Торецькому та Великоновоселівському напрямках в останні тижні та продовжують зусилля щодо витіснення українських військ із Курської області та захоплення Покровська в Донецькій області. Російські сили раніше використали нестачу українських матеріальних засобів, що була викликана затримкою допомоги США навесні 2024 року, щоб досягти значних успіхів у Донецькій області та розпочати наступальну операцію на півночі Харківської області, і Кремль, ймовірно, має намір використати очікувану нестачу українських матеріальних засобів, щоб добитися додаткових успіхів, якщо призупинення військової допомоги США збережеться”.

Попри такий прогноз, аналізуючи події минулої доби, в ISW зазначили, що успіхів у окупантів на Куп’янському напрямку не було. А, за оцінками українських захисників, інтенсивність російських атак на цій ділянці фронту взагалі знизилася.

“Командир українського екіпажу безпілотників, котрий діє на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив, що російські сили почали використовувати сітки для упіймання українських безпілотників з управлінням від першої особи (FPV) і розгортають значну кількість російських FPV та волоконно-оптичних безпілотників для ударів по українських логістичних маршрутах”, – зазначили аналітики.

На півночі Харківської області атаки росіян також продовжуються, але вже давно безрезультатні.