Ворог атакував прикордонне село на Харківщині – Генштаб (мапи)

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 березня повідомив про чотири атаки на Харківському напрямку та ще чотири – на Куп’янському.

“На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська“, – повідомив ГШ.

Відзначимо, що Красне Перше, яке Генштаб відносить до Харківського напрямку, знаходиться неподалік кордону в Куп’янському районі – біля правобережного плацдарму загарбників на річці Оскіл.

Також у зведенні Генштаб проінформував про авіаудар по Харківській області – в районі населеного пункту Гранів.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 124 бойові зіткнення.

“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників”, – зазначили захисники.

Генштаб поінформував про втрати ворога.