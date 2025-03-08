Ворог атакував прикордонне село на Харківщині – Генштаб (мапи)
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 березня повідомив про чотири атаки на Харківському напрямку та ще чотири – на Куп’янському.
“На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська“, – повідомив ГШ.
Відзначимо, що Красне Перше, яке Генштаб відносить до Харківського напрямку, знаходиться неподалік кордону в Куп’янському районі – біля правобережного плацдарму загарбників на річці Оскіл.
Також у зведенні Генштаб проінформував про авіаудар по Харківській області – в районі населеного пункту Гранів.
Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 124 бойові зіткнення.
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“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників”, – зазначили захисники.
Генштаб поінформував про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 березня повідомив про чотири атаки на Харківському напрямку та ще чотири – на Куп’янському".