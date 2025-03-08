Враг атаковал приграничное село на Харьковщине — Генштаб (карты)

Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 марта сообщил о четырех атаках на Харьковском направлении и еще четырех — на Купянском.

«На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Красное Первое. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Загрызово и в направлении Купянска», — сообщили в ГШ.

Отметим, что Красное Первое, которое Генштаб относит к Харьковскому направлению, находится неподалеку от границы в Купянском районе — возле правобережного плацдарма захватчиков на реке Оскол.

Также в сводке Генштаб проинформировал об авиаударе по Харьковской области — в районе населенного пункта Гранов.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 124 боевых столкновения.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию ​​борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков», — отметили защитники.

Генштаб проинформировал о потерях врага.