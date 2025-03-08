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Враг атаковал приграничное село на Харьковщине — Генштаб (карты)

Фронт 08:27   08.03.2025
Оксана Горун
Враг атаковал приграничное село на Харьковщине — Генштаб (карты) Иллюстрация: карта DeepState

Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 марта сообщил о четырех атаках на Харьковском направлении и еще четырех — на Купянском.

«На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Красное Первое. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Загрызово и в направлении Купянска», — сообщили в ГШ.

Отметим, что Красное Первое, которое Генштаб относит к Харьковскому направлению, находится неподалеку от границы в Купянском районе — возле правобережного плацдарма захватчиков на реке Оскол.

Также в сводке Генштаб проинформировал об авиаударе по Харьковской области — в районе населенного пункта Гранов.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 124 боевых столкновения.

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«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию ​​борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков», — отметили защитники.

Генштаб проинформировал о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 08:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 марта сообщил о четырех атаках на Харьковском направлении и еще четырех — на Купянском".