Враг атаковал приграничное село на Харьковщине — Генштаб (карты)
Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 марта сообщил о четырех атаках на Харьковском направлении и еще четырех — на Купянском.
«На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Красное Первое. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Загрызово и в направлении Купянска», — сообщили в ГШ.
Отметим, что Красное Первое, которое Генштаб относит к Харьковскому направлению, находится неподалеку от границы в Купянском районе — возле правобережного плацдарма захватчиков на реке Оскол.
Также в сводке Генштаб проинформировал об авиаударе по Харьковской области — в районе населенного пункта Гранов.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 124 боевых столкновения.
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«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков», — отметили защитники.
Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 марта сообщил о четырех атаках на Харьковском направлении и еще четырех — на Купянском".