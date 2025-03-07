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Авиаудар, атаки возле Волчанска и бой на Купянщине: сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:47   07.03.2025
Виктория Яковенко
Авиаудар, атаки возле Волчанска и бой на Купянщине: сводка Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Сегодня украинские воины отбивают две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

Кроме того, враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Гранов.

На Купянском направлении враг штурмует позиции украинских защитников недалеко от Загрызово, на данный момент продолжается один бой.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 56 боевых столкновений», — рассказали в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".