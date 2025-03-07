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Авіаудар, атаки біля Вовчанська та бій на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00

Фронт 16:47   07.03.2025
Вікторія Яковенко
Авіаудар, атаки біля Вовчанська та бій на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Сьогодні українські воїни відбивають дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

Крім цього, ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку ворог штурмує позиції українських захисників неподалік Загризового, на даний час триває один бій.

«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 56 бойових зіткнень», – розповіли у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Авіаудар, атаки біля Вовчанська та бій на Куп’янщині: зведення ГШ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 16:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".