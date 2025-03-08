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ISW: Под Купянском из прекращения помощи США хочет извлечь выгоду армия РФ

Мир 13:33   08.03.2025
Оксана Горун
ISW: Под Купянском из прекращения помощи США хочет извлечь выгоду армия РФ

Институт изучения войны (ISW) в обзоре событий российско-украинской войны ночью 8 марта предположил, почему россияне активизировали атаки на Купянском направлении.

«Российские силы продолжают усиливать наступательные операции в отдельных прифронтовых районах, вероятно, для того, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя, — пишут аналитики. — Российские силы усилили наступательные операции на Купянском, Часовоярском, Торецком и Великоновоселовском направлениях в последние недели и продолжают усилия по вытеснению украинских войск из Курской области и захвату Покровска в Донецкой области. Российские силы ранее использовали нехватку украинских материальных средств, вызванную задержкой помощи США весной 2024 года, чтобы добиться значительных успехов в Донецкой области и начать наступательную операцию на севере Харьковской области, и Кремль, вероятно, намерен использовать ожидаемую нехватку украинских материальных средств, чтобы добиться дополнительных успехов, если приостановка военной помощи США сохранится».

Несмотря на такой прогноз, анализируя события минувших суток, в ISW отметили, что успехов у оккупантов на Купянском направлении не было. А, по оценкам украинских защитников, интенсивность российских атак на этом участке фронта и вовсе снизилась.

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«Командир украинского экипажа беспилотников, действующего на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил, что российские силы начали использовать сети для поимки украинских беспилотников с видом от первого лица (FPV) и развертывают значительное количество российских FPV и волоконно-оптических беспилотников для ударов по украинским логистическим маршрутам в этом районе», — отметили аналитики.

На севере Харьковской области атаки россиян также продолжаются, но уже давно безуспешны.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 13:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в обзоре событий российско-украинской войны ночью 8 марта предположил, почему россияне активизировали атаки на Купянском направлении".