Синегубов заявил, что воздушное пространство Харьковщины надежно защищено

Воздушные рубежи Харьковской области надежно защищены силами ПВО, написал в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он констатировал, что россияне увеличили плотность воздушных атак и призвал жителей региона быть бдительными.

«24/7 огневые группы ПВО защищают воздушное пространство Харькова и области, отражают дроновые удары, нанося оккупантам поражение. Имеются все современные возможности защиты мирного населения Харьковщины», — написал глава ХОВА.

Напомним, пять массированных атак беспилотниками по Харькову осуществили россияне за неделю, заявил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. 2 апреля вечером 14 российских БпЛА атаковали Киевский район города, а днем БпЛА «Молния» влетел в шестнадцатиэтажку в том же Киевском районе.

Напомним также, по итогам 2024 года начальник ХОВА информировал, что в области оснастили «несколько сотен» мобильных огневых групп ПВО. К созданию системы РЭБ привлекли 31 представителя бизнеса — предприниматели вложили более чем 120 миллионов гривен.

В феврале 2025 года в интервью изданию «Думка» Синегубов подтвердил, что системы Patriot в Харьковской области были, но в перспективе защищать небо ими так и не удалось.