Миллиарды на оборону Харьковщины: Синегубов отчитался, как тратили (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал в своих соцсетях видео с отчетом «о деятельности команды Харьковской областной военной администрации».

Он сообщил, что расходы на оборону стоят первой строкой в областном бюджете, и с начала полномасштабного вторжения на эти цели направили почти 3 млрд грн только из областной казны. Еще 15,9 млрд гривен на оборону направили громады Харьковской области.

Начальник ХОВА остановился на сделанном в сфере фортификаций, ПВО и РЭБ, а также — приобретении техники для Сил обороны и создании новой системы видеонаблюдения и аналитики.

«За 2023 и 2024 годы на третьей линии обороны построено около 800 опорных пунктов… По проектам Министерства обороны и Генштаба установлены сотни тысяч «зубов дракона», обустроены сотни километров противотанковых рвов и ходов соединений, тысячи бетонных блиндажей и мест ведения огня… Каждый объект требует индивидуального инженерного подхода и тщательного разминирования территорий. Это была сверхсложная и рискованная задача для наших гражданских подрядчиков. Есть погибшие и раненые, разрушены строительная техника на десятки миллионов гривен», — сказал Синегубов.

Что касается защиты неба, то, по данным ХОВА, в области Силы обороны обеспечили современными автоматизированными командными пунктами, а также оснастили «несколько сот» мобильных огневых групп ПВО. К созданию системы РЭБ привлекли 31 представителя бизнеса — бизнесмены вложили более чем 120 млн грн в этот проект.

«В сотрудничестве с нашим американским другом и филантропом Говардом Баффетом мы вместе с главным управлением Национальной полиции в Харьковской области запустили уникальную для Украины систему видеонаблюдения и аналитики. Сумма инвестиций – 2,5 миллиона долларов США. 100 современных камер уже мониторят самые опасные участки области, повышая уровень безопасности. Камеры не только фиксируют события, но и распознают номерные знаки, марки автомобилей и лица днем и ночью, что улучшает реагирование на правонарушения и их профилактику», — заявил Синегубов.

Также в рамках областного проекта «Харьковские крылья» 92-я ОШБр получила новые БПЛА типа «Вампир».

«50 дорогостоящих дронов приобрели за средства областного бюджета. Благодаря этому военные уничтожили более 250 оккупантов, 245 единиц вражеской техники, 79 гаубиц, около 40 танков и САУ, почти 20 единиц бронетехники. Потери врага превышают 68 миллионов долларов. Это очень эффективная инвестиция», — прокомментировал начальник ХОВА.