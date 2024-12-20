Мільярди на оборону Харківщини: Синєгубов прозвітував, як витрачали (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував у своїх соцмережах відео зі звітом “про діяльність команди Харківської обласної військової адміністрації”.

Він повідомив, що витрати на оборону стоять першим рядком в обласному бюджеті, і з початку повномасштабного вторгнення на ці цілі направили майже 3 млрд грн тільки з обласної скарбниці. Ще 15,9 млрд гривень на оборону направили громади Харківської області.

Начальник ХОВА зупинився на зробленому у сфері фортифікацій, ППО та РЕБ, а також – придбанні техніки для Сил оборони та створення нової системи відеоспостереження й аналітики.

“За 2023 та 2024 роки на третій лінії оборони збудовано майже 800 опорних пунктів… За проєктами Міністерства оборони та Генштабу встановлено сотні тисяч “зубів дракона”, облаштовано сотні кілометрів протитанкових ровів і ходів сполучень, тисячі бетонних бліндажів та місць ведення вогню… Кожен об’єкт вимагає індивідуального інженерного підходу та ретельного розмінування територій. Це було надскладне та ризиковане завдання для наших цивільних підрядників. Є загиблі та поранені, зруйнована будівельна техніка на десятки мільйонів гривень”, – сказав Синєгубов.

Що стосується захисту неба, то, за даними ХОВА, в області Сили оборони забезпечили сучасними автоматизованими командними пунктами, а також оснастили “кілька сотень” мобільних вогневих груп ППО. До створення системи РЕБ залучили 31 представника бізнесу — бізнесмени вклали більш ніж 120 млн грн у цей проєкт.

“У співпраці з нашим американським другом та філантропом Говардом Баффетом ми разом з головним управлінням Національної поліції в Харківській області запустили унікальну для України систему відеоспостереження та аналітики. Сума інвестицій – 2,5 мільйона доларів США. 100 сучасних камер вже моніторять найнебезпечніші ділянки області, підвищуючи рівень безпеки. Камери не лише фіксують події, а й розпізнають номерні знаки, марки автомобілів та осіб вдень та вночі, що покращує реагування на правопорушення та їх профілактику“, – заявив Синєгубов.

Також у рамках обласного проєкту “Харківські крила” 92-га ОШБр отримала нові БПЛА типу “Вампір”.

“50 дорогих дронів придбали за кошти обласного бюджету. Завдяки цьому військові знищили понад 250 окупантів, 245 одиниць ворожої техніки, 79 гаубиць, близько 40 танків і САУ, майже 20 одиниць бронетехніки. Втрати ворога перевищують 68 мільйонів доларів. Це дуже ефективна інвестиція”, – прокоментував начальник ХОВА.