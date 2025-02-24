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Что с Patriot, почему не верил в войну и что станет победой: сказал Синегубов

Фронт 11:43   24.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что с Patriot, почему не верил в войну и что станет победой: сказал Синегубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Думка» рассказал, почему не верил во вторжение РФ, проинформировал о ситуации с ПВО в регионе, а также поделился, что посчитает победой Украины.

Начальник ХОВА признал: в то, что Россия нападет, не верил до последнего. Однако не считает, что подобная позиция была уникальной для Украины на тот момент.

«В этом уверена была, наверное, вся страна, потому что все же оставалось такое ощущение, что здравый смысл должен победить. И мы живем в 21 веке – в центре Европы полномасштабное вторжение и полномасштабная война – они, в принципе, не могут состояться. Однако наш сосед ничего общего со здравым смыслом не имеет. И для него любые ценности, нормы, право – это ничто. И уже произошло это полномасштабное вторжение», – объяснил Синегубов.

Также он подтвердил, что системы Patriot в Харьковской области были. Но в перспективе защищать небо ими так и не удалось.

«Было эффективно применение Patriot. Однако когда одновременно летит 15 ракет и расстояние от пуска довольно незначительное, маленькое – это совсем другие случаи, чем имеются в других областях. Поэтому сейчас еще идет комбинированный поиск этой защиты. Потому что какой бы Patriot ни стоял, нужно несколько эшелонов, несколько линий противовоздушной обороны для самого Patriot. И это понятно. И здесь, конечно, мы только связаны наличием этой системы у нашего государства. Наряду с этим мы должны работать там, где мы можем усиливаться – противошахедная защита, другие вызовы у нас есть и они меняются постоянно», – отметил начальник ХОВА.

Кроме того, он ответил на вопрос, что будет победой Украины.

«Во-первых, это действительно завершение войны путем составления и путем достижения справедливого мира с теми гарантиями безопасности, которые есть. И это я скажу: это будет победой для наших военных, в том числе. Ибо опять же, общаясь с нашими военными, перемирие – это не тот формат. Это не для того мы шли все по этому пути. Тогда это однозначно повторится. Я скажу – это будет победа не только Украины. Это будет победа всей Европы. Я не хочу даже этого говорить вслух, но, скажем так, если Украина не справится с этим вызовом, который мы сейчас имеем, следующая будет, наверное, Прибалтика, Финляндия. Это однозначно, так оно и будет. Потому что Россия почувствует, она уже это чувствует, что работает право силы», – акцентировал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 11:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Думка» рассказал, почему не верил во вторжение РФ, проинформировал о ситуации ПВО в регионе.".