Що з Patriot, чому не вірив у війну і що стане перемогою: розповів Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю виданню “Думка” розповів, чому не вірив у вторгнення РФ, поінформував про ситуацію із ППО в регіоні, а також поділився, що вважатиме перемогою України.

Начальник ХОВА визнав: у те, що Росія нападе, не вірив до останнього. Однак не вважає, що така позиція була унікальною для України на той момент.

“У цьому впевнена була, напевно, вся країна, бо все ж таки залишалося таке відчуття, що здоровий глузд має таки перемогти. І ми живемо у 21-му столітті. У центрі Європи повномасштабне вторгнення і повномасштабна війна – вони, у принципі, не можуть відбутися. Однак наш сусід нічого спільного зі здоровим глуздом не має. І для нього будь-які цінності, норми, право – це є ніщо і вже відбулося це повномасштабне вторгнення”, – пояснив Синєгубов.

Також він підтвердив, що системи Patriot у Харківській області були. Але в перспективі захищати небо завдяки ним так і не вдалося.

“Було ефективне застосування Patriot. Однак, коли одночасно летить 15 ракет і відстань від пуску досить незначна, маленька, – це зовсім інші випадки, аніж маються в інших областях. Тому зараз ще йде комбінований пошук цього захисту. Тому що який би Patriot не стояв, потрібно декілька ешелонів, декілька ліній протиповітряної оборони самого Patriot. І це зрозуміло і тут звичайно, що ми лише звʼязані наявністю цієї системи у нашої держави. Поряд із цим ми маємо працювати там, де ми можемо, посилюватися – протишахедний захист, інші виклики у нас є, і вони змінюються постійно”, – зазначив начальник ХОВА.

Окрім того, він відповів на запитання, що буде перемогою України.

“По-перше, це – дійсно, завершення війни шляхом складання і шляхом досягнення справедливого миру з тими гарантіями безпеки, які є. І це я скажу, буду перемогою для наших військових у тому числі. Бо, знову ж таки, спілкуючись із нашими військовими, перемирʼя – це не той формат. Це не для того ми йшли всі цим шляхом. Тоді це однозначно повториться. Я скажу – це буде перемога не лише України. Це буде перемога всієї Європи. Я не хочу навіть цього говорити вголос, але, скажімо так, якщо Україна не впорається із цим викликом, який ми наразі маємо, наступна буде, напевно, Прибалтика, Фінляндія. Це – однозначно, так воно і буде. Тому що Росія відчує, вона вже це відчуває, що працює право сили”, – додав Синєгубов.