За день до війни: що розповідав начальник УСБУ Харківщини Дудін 23.02.2022
МГ “Об’єктив” публікує архівне відео, зняте 23 лютого 2022 року на нараді в Харківській ОДА – менш як за добу до початку повномасштабної війни.
Під час наради про ситуацію біля кордону області, а також – заходи, яких вживають у Харкові, доповідали силовики. У тому числі: начальник УСБУ в Харківській області Роман Дудін (якого зараз судять за звинуваченням у держзраді), т.в.о. начальника ГУ Нацполіції В’ячеслав Давиденко та начальник Східного регіонального управління Держприкордонслужби Валерій Вавринюк.
“Бачимо активне маневрування та пересування військ РФ уздовж наших кордонів. Бачимо, що поступово нарощується військова присутність. Немає жодних елементів відведення військ”, – повідомляв 23 лютого 2022 року Роман Дудін.
При цьому він стверджував, що найкраща російська тактична група налічує лише 70% справної техніки.
“Бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах. Бачимо нестачу їжі, бачимо ті скотські умови, в яких вони живуть. Фіксуємо настрої офіцерів, які вже починають відверто, у відкритому ефірі обговорювати фінансові негаразди, що спіткали РФ. Вони говорять про те, що відбувається фактичне зменшення їхньої заробітної плати. Непоодинокі розмови, де вони відверто не розуміють, навіщо повинні йти в Україну”, — розповідав Дудін.
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Також він повідомив, що РФ закупила 45 тис. поліетиленових пакетів для перевезення тіл. Зазначимо, що через три роки повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, втрати ЗС РФ (убитими та пораненими) склали вже 868 230.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 08:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” публікує архівне відео, зняте 23 лютого 2022 року на нараді в Харківській ОДА – менш як за добу до початку повномасштабної війни".