Уже двое погибших в Харькове: прокуратура — о последствиях атаки БпЛА (видео)
«Около шести» попаданий БпЛА зафиксировали в Харькове вечером 3 апреля, все — в Новобаварском районе, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Все — по гражданской жилой застройке. Повреждено где-то три десятка многоэтажных жилых домов. Четырех-пятиэтажная застройка в этой локации. Десятки автомобилей повреждены… На одной из локаций продолжается разбор завалов, там обвал одного из подъездов», — проинформировал Чубенко.
По его данным, россияне использовали БпЛА «Герань-2».
«Продолжается осмотр, очень много разрушений, очень плотная гражданская жилая застройка и очень много людей здесь проживало. Поэтому количество травмированных будет еще существенно увеличиваться», — спрогнозировал Чубенко.
Видео из соцсетей
Мэр Игорь Терехов проинформировал, что количество погибших возросло до двух.
Как сообщалось, около 22-х часов 3 апреля была очередная массированная атака беспилотников на Харьков. В результате попаданий в Новобаварском районе начались пожары в двух домах — частном и многоквартирном. Ранее было известно об одном погибшем и 29 пострадавших, среди которых ребенок. В селе Русские Тишки под Харьковом в результате удара БпЛА был ранен 50-летний мужчина, его госпитализировали.
Читайте также: Синегубов заявил, что воздушное пространство Харьковщины надежно защищено
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, дрони, дроны, загиблі, новости Харькова, погибшие, пострадавшие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Уже двое погибших в Харькове: прокуратура — о последствиях атаки БпЛА (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 00:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Около шести» попаданий БпЛА зафиксировали в Харькове вечером 3 апреля, все — в Новобаварском районе, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.".