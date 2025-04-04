Уже двое погибших в Харькове: прокуратура — о последствиях атаки БпЛА (видео)

«Около шести» попаданий БпЛА зафиксировали в Харькове вечером 3 апреля, все — в Новобаварском районе, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.



«Все — по гражданской жилой застройке. Повреждено где-то три десятка многоэтажных жилых домов. Четырех-пятиэтажная застройка в этой локации. Десятки автомобилей повреждены… На одной из локаций продолжается разбор завалов, там обвал одного из подъездов», — проинформировал Чубенко.

По его данным, россияне использовали БпЛА «Герань-2».

«Продолжается осмотр, очень много разрушений, очень плотная гражданская жилая застройка и очень много людей здесь проживало. Поэтому количество травмированных будет еще существенно увеличиваться», — спрогнозировал Чубенко.

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Мэр Игорь Терехов проинформировал, что количество погибших возросло до двух.

Как сообщалось, около 22-х часов 3 апреля была очередная массированная атака беспилотников на Харьков. В результате попаданий в Новобаварском районе начались пожары в двух домах — частном и многоквартирном. Ранее было известно об одном погибшем и 29 пострадавших, среди которых ребенок. В селе Русские Тишки под Харьковом в результате удара БпЛА был ранен 50-летний мужчина, его госпитализировали.