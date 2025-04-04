«Эта атака была максимально коварной» — мэрия о «прилетах» по Харькову (видео)

Семь попаданий БпЛА зафиксировали в Харькове вечером 3 апреля, из них шесть в Новобаварском районе и одно в Холодногорском, сообщил директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких.

В Новобаварском районе, по данным мэра Игоря Терехова, уже 32 пострадавших. Среди них два ребенка, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Гладких сообщил, что под завалами, предварительно, находятся еще три человека.

«Информацию мы получили от соседей и жителей местных домов, которые сообщали, что именно в этом доме находилась одна семья. Сейчас изъяты фрагменты двух тел, их данные устанавливаются, криминалистическая лаборатория уже на месте работает, органы Нацполиции. К поисково-спасательным работам привлечены подразделения ГСЧС, коммунальная техника горсовета, развернуты автобусы быстрого реагирования на двух локациях, поскольку видим, что масштабный такой «прилет». Именно эта атака была максимально коварной, потому что мы видим, что все попадания или в многоэтажные дома, или рядом с ними», — подчеркнул директор департамента.

По его данным, повреждены 25 многоквартирных домов. 11 автомобилей уничтожены, количество поврежденных машин устанавливают. В Холодногорском районе удару подверглось административное здание без людей.

Видео: «Думка»

Как сообщалось, около 22-х часов 3 апреля была очередная массированная атака беспилотников на Харьков. В результате попаданий в Новобаварском районе начались пожары в двух домах — частном и многоквартирном. Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне использовали БпЛА «Герань-2».