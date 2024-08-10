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Удар КАБ по Харьковщине: количество жертв возросло

Общество 13:02   10.08.2024
Виктория Яковенко
Удар КАБ по Харьковщине: количество жертв возросло

В больнице погиб 58-летний мужчина, получивший ранение в результате вражеского удара по селу Першотравневое.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, село оказалось под вражеским обстрелом 10 августа в 03:30, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что по населённому пункту ударил КАБ. В результате обстрела был разрушен дом, где спали люди. 58-летнего мужчину достали из-под завалов, его госпитализировали. 80-летняя женщина и 24-летний молодой человек погибли сразу.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больнице погиб 58-летний мужчина, получивший ранение в результате вражеского удара по селу Першотравневое.".