Удар КАБ по Харьковщине: количество жертв возросло
В больнице погиб 58-летний мужчина, получивший ранение в результате вражеского удара по селу Першотравневое.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, село оказалось под вражеским обстрелом 10 августа в 03:30, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, что по населённому пункту ударил КАБ. В результате обстрела был разрушен дом, где спали люди. 58-летнего мужчину достали из-под завалов, его госпитализировали. 80-летняя женщина и 24-летний молодой человек погибли сразу.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жертв, КАБ, погиб, прокуратура, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар КАБ по Харьковщине: количество жертв возросло»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больнице погиб 58-летний мужчина, получивший ранение в результате вражеского удара по селу Першотравневое.".