Live
  • Сб 10.08.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

Враг сбросил КАБ на село на Харьковщине: люди погибли под завалами дома (фото)

Происшествия 10:09   10.08.2024
Виктория Яковенко
Враг сбросил КАБ на село на Харьковщине: люди погибли под завалами дома (фото) Фото: Сергей Болвинов

Подробности удара КАБ по селу Першотравневое в Боровской громаде сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Россияне разрушили обычный дом. Удар был в 3:30 утра, люди, которые там были, еще спали. Выжил только 57-летний мужчина, его достали из-под завалов. К сожалению, его родственники, 80-летняя женщина и 24-летний парень погибли под завалами сразу. С контузией и ожогами пострадавшего госпитализировали», — отметил Болвинов.

01
Фото: Сергей Болвинов
02
Фото: Сергей Болвинов

Читайте также: Погибли два человека, еще 4 – пострадали – Синегубов об обстрелах Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач
ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач
09.08.2024, 07:59
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
08.08.2024, 13:18
Главные новости Харькова 10 августа: обстрелы – погибшие и пострадавшие
Главные новости Харькова 10 августа: обстрелы – погибшие и пострадавшие
10.08.2024, 10:13
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
08.08.2024, 07:51
Враг сбросил КАБ на село на Харьковщине: люди погибли под завалами дома (фото)
Враг сбросил КАБ на село на Харьковщине: люди погибли под завалами дома (фото)
10.08.2024, 10:09
Погибли два человека, еще 4 – пострадали – Синегубов об обстрелах Харьковщины
Погибли два человека, еще 4 – пострадали – Синегубов об обстрелах Харьковщины
10.08.2024, 09:02

Новости по теме:

09:46
Шесть вероятных коллаборантов за неделю на Харьковщине получили подозрения
12:42
«Страшный день для Купянска»: город обстреляли 12 раз за пять часов (видео)
12:23
Болвинов заявил о новой тактике обстрелов Харьковщины
10:46
Подрыв семьи на мине под Харьковом: мужчина вез сестру с детьми и внуками
14:19
Удар по Чугуевскому району: «Искандер» попал вблизи реки, погиб рыбак (фото)

Вы читали новость: «Враг сбросил КАБ на село на Харьковщине: люди погибли под завалами дома (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности удара КАБ по селу Першотравневое в Боровской громаде сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".