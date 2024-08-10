Враг сбросил КАБ на село на Харьковщине: люди погибли под завалами дома (фото)
Фото: Сергей Болвинов
Подробности удара КАБ по селу Першотравневое в Боровской громаде сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Россияне разрушили обычный дом. Удар был в 3:30 утра, люди, которые там были, еще спали. Выжил только 57-летний мужчина, его достали из-под завалов. К сожалению, его родственники, 80-летняя женщина и 24-летний парень погибли под завалами сразу. С контузией и ожогами пострадавшего госпитализировали», — отметил Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 10:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности удара КАБ по селу Першотравневое в Боровской громаде сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".