Враг сбросил КАБ на село на Харьковщине: люди погибли под завалами дома (фото)

Подробности удара КАБ по селу Першотравневое в Боровской громаде сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Россияне разрушили обычный дом. Удар был в 3:30 утра, люди, которые там были, еще спали. Выжил только 57-летний мужчина, его достали из-под завалов. К сожалению, его родственники, 80-летняя женщина и 24-летний парень погибли под завалами сразу. С контузией и ожогами пострадавшего госпитализировали», — отметил Болвинов.