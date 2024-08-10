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Ворог скинув КАБ на село на Харківщині: люди загинули під завалами будинку

Події 10:09   10.08.2024
Вікторія Яковенко
Ворог скинув КАБ на село на Харківщині: люди загинули під завалами будинку Фото: Сергій Болвінов

Подробиці удару КАБ по селу Першотравневе в Борівській громаді повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Росіяни зруйнували звичайний будинок. Удар був о 3:30 ранку, люди, які там були, ще спали. Вижив тільки 57-річний чоловік, його дістали з-під уламків. На жаль, його родичі, 80-річна жінка та 24-річний хлопець, загинули під завалами одразу. З контузією та опіками постраждалого ушпиталили», – зазначив Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов
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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 10:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці удару КАБ по селу Першотравневе в Борівській громаді повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.".