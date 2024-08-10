Ворог скинув КАБ на село на Харківщині: люди загинули під завалами будинку
Фото: Сергій Болвінов
Подробиці удару КАБ по селу Першотравневе в Борівській громаді повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
«Росіяни зруйнували звичайний будинок. Удар був о 3:30 ранку, люди, які там були, ще спали. Вижив тільки 57-річний чоловік, його дістали з-під уламків. На жаль, його родичі, 80-річна жінка та 24-річний хлопець, загинули під завалами одразу. З контузією та опіками постраждалого ушпиталили», – зазначив Болвінов.
Читайте також: Загинули двоє людей, ще 4 – постраждали – Синєгубов про обстріли Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, КАБ, люди, погибли, село, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог скинув КАБ на село на Харківщині: люди загинули під завалами будинку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 10:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці удару КАБ по селу Першотравневе в Борівській громаді повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.".