Ворог скинув КАБ на село на Харківщині: люди загинули під завалами будинку

Подробиці удару КАБ по селу Першотравневе в Борівській громаді повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Росіяни зруйнували звичайний будинок. Удар був о 3:30 ранку, люди, які там були, ще спали. Вижив тільки 57-річний чоловік, його дістали з-під уламків. На жаль, його родичі, 80-річна жінка та 24-річний хлопець, загинули під завалами одразу. З контузією та опіками постраждалого ушпиталили», – зазначив Болвінов.