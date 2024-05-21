Російські війська просунулися у Вовчанську, біля Липців – ні – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про зміни лінії фронту в Харківській області.

“Російські війська 20 травня продовжили наступальні дії в районі Липців (на північний схід від Харкова), проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було”, – поінформували в ISW.

За даними аналітиків, російські так звані “військкори” інформували про деяке просування в районі Липців на 200 – 400 метрів і захоплення дачних ділянок на північ від Липців, а також просування в районі села Зелене. Проте візуального підтвердження цих заяв немає.

“У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжують наступальні дії в районі Липців та Зеленого. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го мотострілецького полку (обидва входять до складу 11-го армійського корпусу Ленінградського військового округу), а також “Африканського корпусу” Міноборони Росії атакували з боку Лук’янців (на північний схід від Липців) у бік Липців і вздовж річки Муром у бік Зеленого”, – доповнили в Інституті вивчення війни.

Також росіяни атакували у Вовчанську. Там є підтверджене просування.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 18 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Вовчанська на північ від річки Вовча. Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися у Вовчанському напрямку на 150–600 метрів. У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжують наступальні дії в районі Вовчанська і Стариці (на південний захід від Вовчанська). Російський військовий блогер заявив, що в районі Стариці та Бугруватки (на південний захід від Вовчанська) йдуть позиційні бої. Російські джерела стверджують, що російські військовослужбовці, які діяли на Вовчанському напрямку, скаржилися на те, що відкрита місцевість цього району не дозволяє російським боєприпасам швидко доставлятися до лінії фронту, мабуть, маючи на увазі той факт, що російські наземні лінії зв’язку проходять відкритою місцевістю і вразливі для українських перехоплюючих ударів”, – повідомили в ISW.

Нагадаємо, 20 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що лінія фронту у Вовчанську проходить річкою Вовча. А його заступник Роман Семенуха – про те, що ЗСУ контролюють 60% міста.