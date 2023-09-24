РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
В течение суток на Харьковщине армия РФ нанесла авиаудары в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили вражеские атаки в районе Белогоровки Донецкой области.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 07:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине армия РФ нанесла авиаудары в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".