РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб

В течение суток на Харьковщине армия РФ нанесла авиаудары в районах сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили вражеские атаки в районе Белогоровки Донецкой области.